Més vida per a un generador centenari

FEDA va iniciar ahir el manteniment integral del grup generador hidroelèctric número 2 de la central d’Encamp. Aquest grup, construït originalment l’any 1930, serà sotmès a una revisió completa amb l’objectiu de garantir la seva operativitat durant dues dècades més. Aquesta operació, que s’estima que tindrà un cost d’un milió d’euros, s’allargarà fins al desembre.

“Comptem amb grans professionals tècnics a casa que han anat creixent en coneixement”

Dos dels tres grups generadors de la central són dels anys 30 del segle passat, fet que justifica la importància d’una supervisió constant per assegurar el seu bon estat de funcionament. “L’objectiu és desmuntar totes les màquines del grup per fer una revisió integral”, va explicar el director de noves infraestructures i operacions de FEDA, Jordi Travé. “Aquest manteniment tècnic i dificultós ens permetrà tenir aquest grup disponible durant una vintena d’anys més”, va afegir.

“L’objectiu és desmuntar totes les màquines del grup per fer una revisió integral” Jordi Travé, Director de Noves Infraestructures

El manteniment del grup generador número 2 inclou diverses tasques complexes, com el desmuntatge de totes les peces, el canvi d’injectors de turbina per millorar l’operativitat, la renovació de tots els visos, la neteja del rotor i l’estator, l’alineació de tota la màquina, el repintat industrial i la substitució de components desgastats o en mal estat. Aquest procés és realitzat per un equip de vuit operaris de FEDA, amb el suport de tres tècnics d’Électricité de France (el partner històric també en qüestions hidràuliques). La companyia andorrana fa més d’un any que prepara aquesta operació.

El generador que es va posar en funcionament el 1930.Fernando Galindo

ESTIU

El moment per iniciar els treballs s’ha escollit estratègicament a l’estiu, un cop ha passat el desglaç i abans de l’arribada de l’hivern, època de major consum energètic. D’aquesta manera, es minimitzen les afectacions econòmiques derivades de la parada del generador. “Aquests equips actualment ens estan produint entre un 15% i un 20% de l’energia que consumim al país, són la central productora d’energia més gran d’Andorra”, va detallar Travé, subratllant la importància d’un manteniment efectiu.

La darrera revisió del grup número 2 es va dur a terme el 2006, per la qual cosa aquest estiu era necessari procedir amb una nova intervenció. El manteniment dels altres grups generadors de la central també està planificat: l’any que ve es revisarà el grup número 1, igualment dels anys 30, mentre que el grup número 3, instal·lat al voltant de l’any 2000, ja va ser objecte de manteniment fa un parell d’anys.

Aquestes actuacions permeten retardar la substitució dels grups generadors, una operació que implicaria una inversió molt més gran. “Consisteix en un desmuntatge global de tot el grup, on hi ha peces originals que se substitueixen”, va apuntar Travé. Els equips de la central d’Encamp, amb algunes peces que pesen fins a 30 tones, requereixen un maneig especialitzat per assegurar-ne la correcta reinstal·lació i operativitat.

Aquesta inversió d’un milió d’euros i el treball meticulós d’equips especialitzats garanteixen que la central hidroelèctrica d’Encamp pugui seguir sent un pilar fonamental en la producció d’energia durant molts anys més.

Travé va destacar la importància del manteniment de la infraestructura i la professionalitat i saber fer de l’equip de vuit persones de FEDA implicat en els treballs. “Comptem amb grans professionals tècnics a casa que han anat creixent en coneixement al llarg dels anys”, va explicar en la presentació a la premsa, alhora que destacava la central com a principal centre generador nacional. Precisament, FEDA està treballant en diverses fonts de producció, com el projecte per a un parc eòlic al pic del Maià, que permetin arribar a assolir l’objectiu de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) d’augmentar la producció elèctrica nacional com a mínim fins al 33% de la demanda l’any horitzó 2030, i com a mínim fins al 50% l’any horitzó 2050.