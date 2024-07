Incertesa per la ratificació de la UE de l’acord d’associació

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern encara no té una certesa absoluta sobre quin serà el procediment de ratificació de l’acord d’associació. El text treballat fins ara per l’executiu no contempla un escenari en què l’aprovació del text sigui mixta, és a dir, que passi per cadascuna de les línies de validació interna de cada estat membre perquè confien que sigui un afer que es tanqui entre el país i la institució. “No tenim cap indici que ens faci pensar que anem cap a un acord mixt, hem posat molts esforços en aquests nou anys perquè no ho sigui”, va comentar el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, en una conversa amb el Diari. En l’actualitat, encara no es tenen les certeses absolutes sobre la tipologia de l’acord perquè el text es troba en revisió per parts dels estats, un taulell de joc a Europa sacsejat per la virada ultradretana i més proteccionista en els darrers temps d’alguns governs. Precisament, ara la pilota està en el seu teulat perquè són els 27 els que estan comprovant que no s’hagin envaït competències estatals més enllà del límit d’aquelles que la UE, com a institució, té fixades. “És molt difícil fer una línia perfecte que diferenciï entre les competències dels estats i la de la mateixa UE”, va apuntar el negociador andorrà a Europa, per a qui la clau no resideix tant en la invasió de competències dels membres sinó en les competències no exercides per la comissió, és a dir, aquelles que en el dia a dia operin els estats i no la institució. A més, en cas que el mitjó es capgirés, i fos mixt, cap país es podria enrocar i forçar la balança cap al seu bàndol, sinó que la resposta passaria per un front comú que es traduiria en una posició de consens. El jutge, però, serà el Consell de la Unió Europea, que decidirà sobre la naturalesa jurídica de l’acord, a més de “molts altres elements”, diu Riba.