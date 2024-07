Gairebé 350.000 vehicles van entrar a Andorra al juny, un 4% més que el mateix mes del 2023

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de juny ha estat de 346.068, una xifra que suposa un increment del 3,9% respecte del mateix mes de l’any anterior. Concretament, el total de turismes presenta un augment del 3,2% i el de vehicles pesants del 21,7%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació percentual positiva del 3,1%, mentre que per als provinents de França la variació ha estat del 3,4%. Pel que fa als vehicles pesants hi ha hagut una variació percentual positiva del 24,9% per la frontera hispanoandorrana. Quant a la frontera francoandorrana la variació ha estat negativa en un 15%.

De gener a juny del 2024, respecte del mateix període del 2023, s’ha produït un increment de l’1,2% en el nombre total de vehicles, amb un augment del 0,4% dels provinents d’Espanya i del 2,9% dels provinents de França.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.254.141, fet que representa una pujada del 2,2% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.163.300 vehicles. Aquells que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 36.692 unitats, un 1,3% més.