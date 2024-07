Fitch referma el ràting de Creand Crèdit Andorrà a ‘BBB-’

Fitch Ratings referma a Creand Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini ‘BBB-’ amb perspectiva estable. L’informe de l’agència de qualificació destaca «la millora de la rendibilitat afavorida per la recuperació dels tipus d’interès, les sinergies de costos per la integració de Vall Banc i la recuperació de provisions creditícies», segons ha destacat Creand en un comunicat. Aquest últim factor l'empresa apunta que és conseqüència directa de la bona evolució de la morositat. Així mateix, Fitch preveu que l’entitat mantindrà el creixement de negoci, fet que li permetrà continuar potenciant la generació d’ingressos per compensar futures baixades de tipus.

Fitch també destaca en l’avaluació l’adequada capitalització del banc «amb ràtios satisfactòries i per sobre de les requerides legalment» i la seva sòlida posició de liquiditat, així com la bona gestió que en fa el banc. L’entitat avaluadora recull també el suport de l’entitat a l’economia del país i al teixit empresarial que es tradueix en les majors ràtios d’inversió creditícia a la plaça, afirma el banc.

L’avaluació inclou una menció rellevant al negoci internacional, que valora positivament «per l’increment de la seva rendibilitat, principalment a Luxemburg, Espanya i Miami, tot i l’entorn competitiu».

Fitch posa també l’accent en la seva valoració de l’entorn en què opera el sector, que reflecteix el bon perfil creditici del Principat d’Andorra. L’informe també recull l’opinió de l’agència sobre l’economia del país, «que espera un creixement durant el 2024-2025 en termes generals d’un 1,5%», i sobre l’acord d’associació amb la Unió Europa, sobre el qual expressa que d’aprovar-se pot representar una major integració del sistema bancari d’Andorra a la Unió Europea.