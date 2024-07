La dona i advocada d’un pres denuncia discriminació

L’advocada que es va casar a la presó amb un espanyol que va ser condemnat per extorsió a un empresari de la construcció va expressar ahir que se sent discriminada i que li han arruïnat la vida. La lletrada va escriure un post a X on crtiticava la policia per haver difós el 26 de juliol un vídeo on es mostrava l’entrega del seu marit a la policia espanyola per complir condemna al seu país, i es preguntava perquè no s’ha fet el mateix amb un ciutadà francès: “Ahir vàreu lliurar un altre pres que va demanar el seu trasllat a França. On éreu? Per què no vàreu venir a filmar? Per què no en feu notícia? Per què uns sí i d’altres no? @andorra_policia la igualtat de tracte i tal… què?”

L’home va ser condemnat a quatre anys per extorsionar l’exgerent de Construccions Buiques, que va fer fallida. Després, aquest va obrir una nova empresa radicada a la Massana i dos germans d’una empresa dedicada a la venda de material per a la construcció van decidir intentar recuperar els diners per altres vies més expeditives, amb l’ajuda d’una tercera persona que van dir que era un amic. Estan a la presó complint una pena de quatre anys, i en l’entorn familiar també hi ha la sensació que la sentència ha estat exagerada. L’home, de 38 anys i resident a Abrera, es va casar amb l’advocada que va defensar-lo durant tot el procés en una cerimònia que va ser oficiada pel capellà de Sant Julià, mossèn Pepe Chisvert, el 14 de juny en un espai condicionat especialment per a una ocasió tan especial. El penat va optar pel trasllat a la presó de Ponent perquè gaudirà de més beneficis penitenciaris i obtindrà abans la llibertat.