Un Canillo Escènic Arts més consolidat

El Canillo Escènic Arts, el primer festival d’arts escèniques d’Andorra, celebrarà la seva tercera edició del 3 al 10 d’agost. Seran vuit dies continuats amb un total de 27 representacions, que esdevindran un aparador del talent local i internacional amb l’objectiu d’acostar al públic un ampli ventall de propostes creatives, originals i innovadores vinculades al teatre, la dansa, el circ, la poesia, les escultures de llum i l’humor, entre altres.

Alhora, la cita multidisciplinària pretén dinamitzar i reivindicar el territori i la parròquia de Canillo, així com promoure els negocis locals dels sectors hotelers i de la restauració, empreses d’activitats i comerç, a través de les diferents actuacions, espectacles i performances. L’acte de presentació del festival, ahir al matí al Museu de la Moto, va comptar amb la presència d’Alex Kinchella, conseller de Promoció Turística i Comerç del comú de Canillo; Toni Colom, fundador i organitzador de l’esdeveniment, i Oriol Vilella, director artístic.

“El nostre objectiu és consolidar l’esdeveniment per tal que es converteixi en un referent” Àlex Kinchella, Conseller de Promoció turística

Kinchella va valorar la importància de complementar l’oferta diürna de l’estiu als vespres aportant noves opcions d’oci per als visitants i gent del país: “El nostre objectiu és consolidar l’esdeveniment per tal que es converteixi en un referent de les arts escèniques en aquesta època de l’any. Aquest any hem fet una inversió de 200.000 euros (20.000 euros des d’Andorra Turisme) i volem que aquest festival vagi creixent en els pròxims anys. A més, ha subratllat: “Amb el festival volem fomentar i potenciar els artistes del país.”

“[El Canillo Escènic Arts va néixer per ser] sorprenent, espectacular i únic” Toni Colom, Promotor

Al seu torn, Toni Colom, un dels promotors de la cita cultural, va recordar que el Canillo Escènic Arts va néixer per ser un esdeveniment “sorprenent, espectacular i únic i que arribi a un públic variat entre famílies i altres tipus d’usuaris”. Una de les novetats, va explicar, és “l’encàrrec que hem fet des del festival al Toni Cruz, artista del país, que ha projectat una escultura que porta com a nom Aigües resilients, i que busca sensibilitzar sobre els efectes del canvi climàtic”. L’obra estarà exposada cada dia del certamen al riu Valira d’Orient i riu Montaup.

Oriol Vilella, com a director artístic, va ser l’encarregat de presentar la programació, que tindrà una durada de vuit dies, sempre en horari de tarda i nit. Vilella va remarcar la qualitat dels espectacles, molts d’ells premiats internacionalment. “Totes les representacions tenen un nivell altíssim. Potser destacaria Le Supershow” –espectacle pirotècnic amb coreografia i música electrònica i hip-hop a càrrec de la companyia francesa SuperCho (3 d’agost a les 10 de la nit al càmping Pla–, “Veles e vents i Les Colosses per la seva espectacularitat, però n’hi ha altres que volíem que vinguessin a Andorra des de fa temps que també val la pena destacar com Les madeleines de poulpe”, va detallar el programador.

El Canillo Escènic Arts serà gratuït i per a tota mena de públics i comptarà amb varietat d’emplaçaments, en concret 11, situats principalment al poble de Canillo, a l’aire lliure i a l’interior, com ara la plaça Carlemany, el riu Valira d’Orient en dues ubicacions diferents, l’auditori del Palau de Gel, la Plaça Prat del Riu, el Càmping Pla, i la callissa del carrer Perdut, el riu de Montaup, el mirador, l’Edifici del Telecabina, i la plataforma de Soldeu. La primera edició del festival va celebrar-se el 2022 i va ser una aposta de l’aleshores cònsol Francesc Camp.