Andbank repeteix com el banc amb millor ràting d'Andorra amb 'BBB'

Fitch Ratings ha confirmat la qualificació BBB d’Andbank amb perspectiva estable, la qual cosa li converteix de nou com el banc amb millor ràting d'Andorra, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

L'agència de qualificació destaca com a factors clau per a aquesta valoració un perfil de risc moderat, la gestió conservadora de la liquiditat, la qualitat dels seus actius, l'escala internacional de l'entitat, la seva especialització en banca privada i una capitalització i rendibilitat adequades.

En el seu informe, Fitch destaca la especialització en banca privada d’Andbank i el risc de crèdit “moderat” de la seva cartera de préstecs altament col·lateralizada, que comprèn principalment préstecs llombards i hipotecaris concedits a un segment de clients affluent. En aquest sentit, l'agència subratlla que la ràtio de mora del banc és baixa, destacant una menor exposició al sector immobiliari que els seus homòlegs domèstics.

Així mateix, Fitch destaca la dimensió internacional d’Andbank -“el major banc per actius gestionats del Principat”- i la seva escala de negoci, amb una presència significativa a Espanya, i superior a la dels seus homòlegs andorrans, la qual cosa recolza l'apropiada rendibilitat del banc i la generació de beneficis.

La capitalització i la rendibilitat també es veuen recolzades per l'enfocament en banca privada. Fitch subratlla l'adequada rendibilitat de l'entitat destacant la millora en el seu benefici d'explotació, la seva correcta capitalització –“que proporciona un coixí de capital adequat per al seu model de negoci”- i una gestió conservadora de la liquiditat suportada per una àmplia cartera d'actius líquids i un creixement sostingut dels dipòsits de clients.

Andbank va tancar 2023 amb un increment del benefici del 33%, per sobre dels 40 milions d'euros, i amb un volum de negoci de 41.550 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 21%. L'entitat està experimentant un fort creixement i gestiona en l'actualitat un volum de negoci superior als 46.500 milions d'euros.