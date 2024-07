Trobada a França una gossa que portava 4 anys desapareguda

Després de 4 anys desapareguda, la Núria s'ha pogut tornar a reunir amb la Lúa, que es va perdre l'any 2020. Després de la desaparició de l'animal es va formar un operatiu per buscar-la per diferents valls i muntanyes del país. Durant els mesos que van durar els esforços per trobar a la Lúa fins i tot es va rebre la notícia que s'havia vist passejant amb un altre home per territori francès i es va oferir una recompensa de 1.500 euros per retornar a la gossa.

Finalment, i després de 4 anys de cerca i diverses expedicions a França, es va poder localitzar ahir gràcies a un home que la va recollir i va fer mirar el xip que duia l'animal, permetent que es contactés a la seva propietària i que es reunissin després d'anys d'estar separades.