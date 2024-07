Tres bombers d'Andorra treballen en la recerca d'un noi desaparegut al pantà de Sant Antoni

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tres bombers del grup d'immersió d'Andorra estan treballant en la recerca d'un noi de 14 anys que va desaparèixer dissabte a la tarda quan es banyava al pantà de Sant Antoni, a prop de la pressa de Talarn, a Lleida. El cos de rescat ha informat que els efectius s'han desplaçat aquest matí a les 6 hores per buscar el menor en el marc del conveni de col·laboració que existeix amb els bombers catalans.

La recerca s'ha reactivat aquest matí per tercer dia amb agents dels mossos d'esquadra i dels bombers de la Generalitat i els bombers andorrans per inspeccionar la superfície i fer recerca aquàtica. Els efectius d'emergències es van mobilitzar dissabte al migdia per l'avís d'uns banyistes que alertaven que un noi havia entrat a l'aigua i no n'havia sortit. Els treballs es centren a buscar al fons del pantà que és especialment complicada pels sediments que s'hi acumulen després d'haver revisat les boques dels desaigües, tapades amb reixes, per si el menor havia estat víctima de succió.

Les immersions dels efectius de rescat està condicionada pel funcionament de les turbines de la presa que s'han d'aturar perquè hi puguin treballar.