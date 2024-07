El ‘roaming’ ja és menys del 25% del negoci d’Andorra Telecom

Els ingressos pel roaming han estat un dels puntals històrics del negoci d’Andorra Telecom. En els darrers anys, però, els guanys per la itinerància de dades i trucades ha anat disminuint fins a un punt que ara per ara representen menys del 25% dels ingressos de l’antiga parapública. L’any passat, segons els comptes del 2023 publicats al portal de transparència d’Andorra Telecom, la companyia de telecomunicacions va ingressar 19,9 milions d’euros pel roaming.

“Els ingressos per tràfic de roaming in han continuat el seu retrocés amb una reducció de pràcticament un 10% respecte al 2022, dos milions d’euros”, s’indica a la memòria dels comptes on s’afegeix que “amb 19,9 milions d’euros facturats el 2023, el roaming representa ja menys del 25% dels ingressos totals del negoci”. L’antiga parapública afegeix que “en qualsevol cas, els resultats de les negociacions han permès contenir la incidència de la davallada, que, malgrat ser important, ha estat menor de la que s’havia estimat”.

“BALANÇ EXCEL·LENT”

Malgrat això, a l’informe de gestió de la companyia es destaca que “Andorra Telecom tanca l’any 2023 amb un balanç excel·lent, tant des del punt de vista d’explotació, com de resultat final net amb 28,6 milions d’euros”. Això suposa una millora substancial amb relació al 2022 de més de sis milions d’euros (+27%) i de les previsions pressupostàries en vuit milions (+41%).

Andorra Telecom també assenyala que s’han ingressat 83,1 milions, un 2,3% menys que el 2022 (-1,97 milions). Destaca el bon comportament del negoci domèstic i un retrocés dels ingressos per roaming in. En contrapartida, les despeses d’explotació han tingut una reducció global del 2,1%, fet que ha permès esmorteir parcialment l’impacte del retrocés dels ingressos en el resultat d’explotació que ha estat de 29,5 milions, un 2,7% per sota amb relació al 2022 (0,8 milions).

L’empresa destaca que l’evolució positiva de l’activitat comercial domèstica s’ha concretat durant el 2023 amb un creixement generalitzat dels serveis contractats, tant fix com mòbil. Els accessos internet han crescut globalment un 3%, destacant les modalitats de més alta capacitat que han experimentat creixements per sobre el 7%. La telefonia mòbil de contracte ha registrat un creixement global del 7%. Aquest increment del negoci, ha permès no només consolidar la tendència creixent de la facturació domèstica en gairebé tots els segments sinó també absorbir el descens d’ingressos previst a conseqüència de les millores introduïdes al catàleg mòbil el desembre de 2022. Els ingressos del negoci domèstic arriben als 63 milions, de forma que es mantenen respecte l’any anterior, i milloren en un milió les previsions.

El resultat d’explotació ha tancat en 29,5 milions, un 2,7% per sota el 2022 (0,8 milions), millorant les previsions en pràcticament 7,6 milions d’euros. Addicionalment, el context favorable de mercats ha permès recuperar uns rendiments molt positius de les inversions financeres de la societat que han contribuït a l’obtenció d’un resultat financer total de 9,3 milions. Aquests bons resultats van conduir el Consell d’Administració a renovar el compromís per a dotar el finançament plurianual necessari de la segona fase del programa de transformació digital d’Andorra per al període 2024-2027 que ha comportat una provisió extraordinària en els comptes de 6,4 milions d’euros.

El resultat net abans d’impostos s’eleva fins als 32,4 milions d’euros, el que representa una millora de 7,4 milions (+30%) respecte a l’any anterior i 9,7 milions (+43%) respecte a les estimacions.

PROJECTES I INVERSIONS

A l’informe de gestió també s’indica que durant el 2023, la companyia ha continuat impulsant els projectes i inversions necessàries per mantenir el país en posicions capdavanteres quant als serveis de telecomunicacions, garantint la màxima velocitat i capacitat en xarxes, sistemes i serveis, amb una clara vocació de posar el millor coneixement al servei de la societat, per acompanyar les empreses i els ciutadans en la digitalització i l’ús profitós i sostenible de les tecnologies que garanteixen els nous models de relació i comunicació de la societat i la competitivitat de les empreses.