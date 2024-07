El nombre de línies de mòbil frega les 120.000

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nombre d'usuaris de telefonia mòbil ha augmentat un 2,8% en un any i s'eleva a 119.933, 3.281 més des del juny del 2023, segons les dades que publica Estadística avui. La pujada es registra en els usuaris de contracte, 4.075 més que fa un any per arribar a 85.359, i baixen en 794 les línies de prepagament, que es redueixen a 34.574. El recull indica que el juny es va tancar amb 52.447 abonats als serveis de telefonia fixa, un 2,6% més que fa un any, i amb 43.311 abonats a internet de banda ampla, que han crescut un 6% en els últims dotze mesos.

El servei assenyala que al llarg del primer semestr, i en comparació amb el mateix període de l'any anterior, tant la telefonia fixa, com la telefonia mòbil i l'internet de banda ampla presenten variacions percentuals positives del 2,4%, del 4,4% i del 5,5%, respectivament.

D'altra banda, el tràfic telefònic en minuts sense internet durant el mes de juny s'ha situat en 11,74 milions, el que representa una variació percentual negativa del 9,8% respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 8,18 milions de minuts (69,7% del total i equivalent a un 9,6% menys respecte a l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 3,56 milions de minuts (30,3% del total i un 10,1% menys respecte a l’any anterior).

Durant els primers sis mesos de l'any, en comparació amb el mateix període del 2023, hi ha una variació percentual negativa del 5,6% en el tràfic telefònic en minuts sense internet. Això és degut al fet que el tràfic nacional té una variació negativa del 4,6% i el tràfic internacional del 7,7%.

El tràfic per internet en GB durant el mes de juny ha arribat als 11,81 milions de GB, fet que representa una variació percentual positiva del 10,6% respecte al mateix mes de l’any anterior.

L'informe del departament d'Estadística destaca que s’observa una clara disminució de l’ús del tràfic telefònic de veu tant nacional com internacional, que es tradueix en un augment constant de l’ús d’internet i, de manera molt destacada, del tràfic mòbil.