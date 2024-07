La negociació per fixar la frontera s’iniciarà el 2025

Aquest tercer estiu de prospeccions sobre el terreny per concloure l’estudi que definirà la frontera entre Andorra i Espanya (Lleida) serà l’últim, i s’espera que el 2025 les diferents administracions hagin assolit una conclusió que desenredi l’entramat. Així ho preveuen fonts properes a Govern, que donen per segur que a finals d’aquest mes s’acabaran amb les dues últimes fases, la quarta i la cinquena, en què es va seccionar la feina de camp.

El cronograma de Govern considera que les inspeccions sobre el terreny s’han de materialitzar aquest mateix any en unes conclusions que serveixin com a base per a la tasca de la comissió mixta, l’eina diplomàtica de negociació política entre estaments governamentals que ha de donar una resposta precisa i pactada d’on es tracen els límits de la frontera. En aquest sentit, des de les fonts properes a l’executiu del Principat avisen que les negociacions “van per llarg” i que no hi ha un calendari marcat per citar-se les parts a la taula de treball. Tot i això, donen per fet que les rondes de negociacions no s’encetaran fins a l’any vinent, un procés que és feixuc perquè s’analitza la tasca fase per fase.

Una tasca que en els darrers dos estius –només es pot fer en època de desglaç i solen fer-se entre juny i juliol– s’havia conclòs en les tres primeres fases diferents, les quals impliquen treballs d’índole molt diversa i aglutinen les diferents administracions implicades: per part d’Andorra, un equip de tècnics dels ministeris d’exteriors i de territori; per part d’Espanya, professionals de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) espanyol, conjuntament amb agents rurals catalans –cal recordar, però, que la comissió mixta és política–. Precisament el cos de la Generalitat va ser qui va alertar de la possible invasió de territori català per part del Principat amb un informe del novembre del 2021 en què s’avisava que el parc solar del Planell de la Tossa, que subministra electricitat a l’estació d’esquí de Vallnord-Pal Arinsal, envaïa 16.000 metres quadrats que, segons la cartografia de Catalunya i de l’estat espanyol, són de l’Alt Urgell. Del total de 22.000 metres quadrats de les instal·lacions, un 75% estaria en terreny forestal propietat d’Os de Civís, que forma part del Parc Natural de l’Alt Pirineu i de la Xarxa Natura 2000, mentre que només 5.130 metres quadrats serien a Andorra. Dos mesos després de l’informe, es crea l’anomenada comissió mixta que acorda pel 2022 encarregar un informe tècnic, el qual encara no es té, i fer treballs de camp. La darrera reunió va ser aquest mateix març.

El Planell de la Tossa, però, només representa un 5% –10,45 hectàrees– del territori fronterer on ambdós països divergeixen cartogràficament. En total, hi ha 200 hectàrees en disputa: 80,71 hectàrees en entredit al Coll de Laquell (entre Sant Julià de Lòria i Civís); 76,56 hectàrees pel vessant sud del pic de Montmalús (entre Encamp i Lles de Cerdanya) i 29,88 hectàrees a la zona sud-oest del Pic Negre (entre Escaldes-Engordany i Bescaran).

CRONOLOGIA

1 UN INFORME DEL 2021 ENCETA EL CONFLICTE

El novembre del 2021 els agents rurals van indicar en un informe que un 75% del parc solar envaïa Catalunya. Dos mesos després, es crea una comissió.

2 S’ENCARREGA UN INFORME TÈCNIC EL 2022

En la primera reunió de la taula de treball entre les dues administracions s’acorda encarregar un informe tècnic i fer treball de camp.

3 DARRERA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ AQUEST MARÇ

Es va acordar que un cop s’acabi la temporada de desglaç del juny, tècnics encetarien una nova campanya de camp per delimitar la frontera.

4 FINALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP AL JULIOL

Govern preveu enllestir per a aquest estiu el final dels treballs de camp, que es van iniciar el juny i solen allargar-se fins finals de juliol.

5 RONDA DE NEGOCIACIONS A PARTIR DEL 2025

Les conclusions dels treballs de camp s’elevaran a la comissió mitxa per tal d’iniciar la ronda de negociacions per desencallar el conflicte, la qual s’iniciarà el 2025.