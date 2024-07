L'assistència al Cirque du Soleil està 1.500 espectadors per sota de l'edició anterior

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha posat en relleu que a hores d'ara les xifres d'assistència al Cirque du Soleil estan "per sota, sensiblement" de les que es donaven l'any passat en aquestes mateixes dates, concretament uns "1.500 persones menys" que en les edicions passades. El titular de Turisme ha volgut puntualitzar, però que aquest any ha començat "una miqueta més tard" i que a més la primera quinzena del mes de juliol "no està sent a nivell global de turistes, d'entrades de vehicles, el que s'havia previst", en les declaracions que ha fet en la presentació de l'Andorra Taste.

Torres ha volgut relativitzar aquesta davallada per veure el muntatge 'Sublim' destacant que "no és una baixada dramàtica" i que la xifra de turistes està una mica per sota que la primera quinzena del mes de juliol del 2023, que va ser "molt bona". El ministre ha remarcat, pel que fa al Cirque du Soleil, que l'edició passada va començar abans i que aquest any a més s'allarga més cap al mes d'agost, ja que abaixarà el teló el 6 d'agost. També ha destacat que caldrà esperar a fer la "valoració" del mes de juliol "quan s'acabi".