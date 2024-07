La invasió dels ‘campers’

Rodar amb autocaravana està cada cop més de moda. Per als campers, viatjar amb aquest mitjà de transport que fa a la vegada d’allotjament, brinda una experiència única i personalitzada, on la llibertat és el més apreciat. Al Principat ja no està permès pernoctar a qualsevol lloc, i el pàrquing dels Veedors, al centre d’Escaldes Engordany, és un dels estacionaments preferits per a aquells campers que arriben al país.

“Gaudeixo més de les meves vacances si no he d’estar pendent d’horaris d’autobusos o trens” Olga Ramírez, Mestra i propietària d’una camper

Els usuaris d’autocaravanes ho tenen clar: tot són beneficis. Parlant amb l’Olga Ramírez, procedent del nord d’Espanya, assegura que el seu motiu principal a l’hora d’elegir l’autocaravana és la flexibilitat. “Puc planificar-me el meu propi itinerari i anar-lo modificant sobre la marxa si em convé. Gaudeixo més si no he de dependre d’horaris de trens o autobusos”. El seu acompanyant, en Marco, fa èmfasi en la comoditat: comenta que en tenir-ho tot en un mateix lloc (cuina, bany i àrea de descans), ja té totes les facilitats necessàries i això es tradueix en estalvi de temps.

“Ser ‘camper’ és la nova moda i l’experiència és encara millor si la comparteixes” Amelie Roux, Creadora de “Rodando Juntos”

Al mateix pàrquing dels Veedors, on el temps màxim d’estacionament és de 48 h, hi pernocten en Lars i el seu gos. Han recorregut més de 2.000 quilòmetres per tot Europa, i assegura que un dia ho vendrà tot i es dedicarà a viure i viatjar amb la seva vella autocaravana a temps complet. Per a ell, l’estalvi en allotjaments turístics és el que més valora com a camper. “Em moc molt, cada tres dies canvio de destí, i si he de pagar un hotel o un apartament a cada lloc on estic sento que no m’emporto l’autèntica experiència”.

Per a en Lars, viatjar amb autocaravana és una manera “d’exploració contínua” i es lamenta d’algunes restriccions que ha trobat al país. “L’últim cop que vaig venir a Andorra, ara fa cinc anys, les autocaravanes estàvem permeses pràcticament a tot arreu, fins i tot a peu de muntanya. Considera que poder aparcar a prop de llocs envoltats de natura és màgic i no hauria d’estar prohibit enlloc.

Estacionats al pàrquing d’autocaravanes de la Massana, pernocten l’Amelie Roux i els seus amics. Junts van crear fa un any una xarxa de campers anomenada Rodando Juntos. Expliquen que qualsevol persona s’hi pot afiliar, sigui amb autocaravana pròpia o de lloguer, i que a través de la comunitat (que ja compta amb 100 socis) és molt fàcil conèixer gent amb els mateixos interessos i d’aquesta manera compartir viatges junts. “Vam voler crear aquesta xarxa perquè ara ser camper és la nova moda i l’experiència és encara millor si la comparteixes amb d’altres pesones”.

Però com a tot arreu, hi ha gent per a tot. També al mateix pàrquing, hi ha en Darius, un jubilat procedent de Lituània de setanta-tres anys que viu en autocaravana perquè, segons ell, “és aquí on més tranquil em sento. Tinc el meu propi espai, tot controlat, i sentir la meva privacitat m’ajuda a estar en pau”.