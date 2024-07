El Govern reparteix 100.000 euros entre les nou propostes de l'Andorra Crea 2025

El Govern ha aprovat l'adjudicació de les propostes artístiques de nova creació per a la segona edició del Festival bianual de creació i difusió de les arts 'Andorra Crea', per un total de 100.000 euros, que se celebrarà l'abril del 2025.

El festival Andorra Crea, una proposta impulsada de forma conjunta entre el Govern i els set comuns, té per objectiu fomentar la creació contemporània nacional i apropar-la a la ciutadania, estimular la contractació de propostes artístiques andorranes a l'estranger i consolidar el suport institucional conjunt al sector.

Nou han estat els seleccionats els quals rebran finançament per ser desenvolupades enguany i els primers mesos de l'any vinent, per així ser estrenades oficialment com a part de la programació de l'Andorra Crea 2025.

Les subvencions atorgades es reparteixen de la següent manera: cinc per a projectes artístics en l'àmbit de les arts escèniques i de carrer, i quatre per a projectes artístics en l'àmbit de les arts plàstiques i visuals. El pressupost total atorgat és de 99.915 euros.

Així mateix, es preveu que als inicis de 2025 es llanci la convocatòria per a la selecció de projectes que no són de nova creació i els que se seleccionin s'afegiran a aquests nou projectes i conformaran la programació final d'Andorra Crea' 2025.