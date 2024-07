El frau dels empresonats per estafa piramidal amb criptoactius ascendeix a 900.000 euros

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'estafa piramidal amb criptoactius per la qual van ser detinguts dos homes la setmana passada està quantificada, de moment, en uns 900.000 euros, segons els detalls de l'operació que ha publicat avui la policia. El cos de seguretat explica que els arrestats són dos homes de 44 i 56 anys, socis d'una empresa d'inversions, que van passar a disposició judicial divendres a la nit. Un dels implicats, informàtic de professió, va ingressar a la Comella dissabte a la nit, i el seu soci va passar el primer dia de reclusió a l'hospital perquè necessita una màquina d'oxígen, segons ha pogut saber el Diari. Diumenge li van instal·lar la màquina al centre penitenciari i des de llavors també resta empresonat.

L'operativa del frau seguia l'anomenat 'esquema Ponzi' que consisteix a prometre un gran rendiment d'actius per obtenir molts inversors a qui es preveu pagar els interessos amb els diners de nous clients, indica la policia.

L'arrest es va produir arran d'una intervenció de la policia dijous passat perquè un grup d'afectats "es van presentar a la seu de l'empresa per reclamar el benefici de les suposades inversions", detalla el cos. I exposa que en aquell moment un dels socis va afirmar davant els agents que "no s'havia fet cap inversió i que tot plegat es tractava d'un engany". L'home va ser detingut immediatament i poc després es va arrestar el seu soci.

La policia ha rebut tres denúncies de perjudicats per l'estafa, dues de no residents i una d'un resident, però s'estima que hi haurà "molts més afectats", afirma el cos de seguretat. El nombre d'inversos estafats s'haurà de determinar en la investigació que continua oberta i judicialitzada. Els agents de policia van escorcollar la seu de l'empresa i els domicilis dels arrestats i van recuperar documentació i material tecnològic que s'haurà d'analitzar.