França detecta nou ossos més al Pirineu, xifra que els situa als 92

Augmenta la població d’ossos al Pirineu que fa superar el llindar dels 90. Aquesta novetat arriba de les dades de l’Oficina Francesa de la Biodiversitat, que aquesta setmana va donar a conèixer que des de l’abril havien albirat en el Pirineu gal cinc femelles acompanyades amb entre una a tres cries, nou exemplars que farien arribar la xifra als 92.

L’administració francesa va confirmar fins ara dues oses amb una cria cadascuna a Sentein i Ustou, i dues femelles més amb dues cries cadascuna a Argein i Bonac Irazein. En aquesta darrera població, s’ha vist també una ossa amb tres nous cadells. Cal recordar que l’os és un animal que està acostumat a cobrir distàncies molt llargues i que, al cap d’un dia, pot arribar a caminar, fàcilment, fins a vint quilòmetres. Per això, és molt complicat fer un seguiment de l’espècie i detectar quan són nous exemplars, ja que poden ser els mateixos albirats en llocs i dies diferents.

Aquests nou exemplars se sumen als 83 de la població d’aquest mamífer omnívor que fins a la passada primavera es tenien comptabilitzats arreu de la serralada dels Pirineus. Un dels mètodes de seguiment de l’espècie que té el personal especialitzat és l’anàlisi de mostres. En aquest sentit, l’Oficina Francesa de la Biodiversitat va apuntar que caldrà recol·lectar noves mostres per “identificar altres eventuals naixements per precisar-ne el nombre”. No obstant això, de vegades no és possible agafar mostres, sigui per absència de restes o perquè aquestes s’han deteriorat.

El darrer cop que un os va ser albirat a espai urbà va ser fa dos mesos i mig a la Cortinada, quan es va apropar a les cases de la localitat a la recerca de prats d’herba més verds. Els banders van indicar que el tenien controlat i no es va haver de lamentar cap atac a humans o a ramats.