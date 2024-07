FEDA posa en marxa el manteniment d'un dels grups hidroelèctrics

Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) ha posat en marxa aquest mes de juliol el manteniment del grup 2 hidroelèctric de la central d'Encamp. L'objectiu és desmuntar totes les màquines que hi ha a dins d'aquest grup per fer-ne una revisió integral, per tal que la infraestructura pugui està operativa dues dècades més. Aquesta operació, que es porta a terme cada vint anys, durarà gairebé sis mesos, ja que fins al desembre no es contempla que estigui acabat. El manteniment s'ha posat en marxa ara a l'estiu perquè ja ha passat el desglaç i no ha arribat encara l'hivern que és quan més consum hi ha. D'aquesta manera es minimitzen les afectacions econòmiques. El cost serà del voltant d'un milió d'euros.