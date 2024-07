La despesa sanitària va créixer un 7,5% durant el 2023

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La despesa pública en salut al Principat, incloent-hi la sanitària finançada per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a través de les prestacions de reemborsament de la branca general, la sanitària del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i la resta de despeses en matèria de salut pública de l'administració central i local, va ser l'any passat de 194 milions d'euros. Una xifra que representa un augment del 7,5% respecte als 180,5 milions del 2022, i que reflecteix l'increment constant en cada exercici, ja que el 2021 va ser de 179,9 milions i el 2020 de 166,1 milions. L'any anterior a la pandèmia de la covid la despesa sanitària fregava els 150 milions.

Les dades publicades per Estadística avui indiquen que la xifra representa el 18,3% del liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències del Govern a entitats de les administracions públiques), nou dècimes percentuals per sota amb relació a l'exercici anterior, representa un 5,6% del PIB i la despesa per càpita assoleix els 2.280 euros enfront dels 2.212 de l'any 2022. Aquest increment en les despeses es deu principalment a un increment de les despeses en serveis hospitalaris generals i especialitzats (un 9,5% més, 8,3 milions) i en serveis mèdics generals (un 10,5% més, 2,8 milions).

Els 194 milions de despesa sanitària corresponen a 36,98 milions en despesa de persona, gairebé un 10% més que el 2022; 22,51 milions són de despesa de béns corrents i serveis, que baixa lleugerament; 131,32 són de transferències corrents, un 8,3% per sobre de l'any anterior; la inversió real ha pujat un 5,7% fins als 2,1 milions; i les transferències de capital superen el milió d'euros, mentre que fa un any van ser 758.939 euros.