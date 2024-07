El debut del nòmada digital

detail.info.publicated Gerard E. Mur Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Moya és el primer nòmada digital oficial del Principat. El Govern va inaugurar aquest estatus de residència digital atorgant-li el primer permís l’octubre passat. Moya viu a Dubai des de fa tres anys. Prèviament, havia residit a Anglaterra i el Brasil. Nascut a Barcelona, vol continuar tenint la residència principal (física i fiscal) a Dubai, però fa uns mesos es va plantejar establir a Andorra una segona residència amb la voluntat futura d’acabar escollint el país com a seu habitual. El lligam de Moya amb Andorra s’explica per una qüestió d’afecte: “De petit sempre vaig estiuejar a Sitges, però el meu millor amic és andorrà i també he passat molts estius al país”. Professionalment, es dedica a l’assessorament informàtic (programació, informàtica empresarial, algoritmes...) i la inversió immobiliària.