Alcobé obre la porta a reflexionar sobre si cal reglamentar l’ús del parapent

Després del tràgic accident amb parapent d’un turista català que li va provocar la mort el divendres a Canillo, el màxim responsable de la corporació canillenca va deixar la porta oberta que en un futur aquest tipus d’activitat es regeixi dins un marc normatiu. “Potser més endavant hem de reflexionar sobre si cal reglamentar-ho o no o prohibir alguns aspectes”, va comentar el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, en declaracions a RTVA, les primeres després del fatal esdeveniment.

Tanmateix, el cònsol té dubtes sobre si la regulació de l’activitat ha de ser la solució, ja que “crec que l’estat no ha d’arribar a tot arreu”, va apuntar. No obstant això, considera que també s’ha de deixar espai a la consciència i el coneixement de cada individu, perquè “no està reglamentat baixar per certs punts de la muntanya o tirar-se al riu amb una barca, però tampoc és prudent fer-ho”, va manifestar Alcobé.