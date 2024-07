Un total de 29 infants estan acollits per la seva família o per una d'aliena

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un total de 29 infants i adolescents es troben actualment acollits ja sigui per la família extensa (és a dir persones de la seva família) o en una família acollidora. De fet, concretament, n'hi ha 24 que estan acollits en el primer dels supòsits esmentats i cinc que estan amb una família d'acolliment aliena.

Segons les dades facilitades pel ministeri d'Afers Socials, actualment, la borsa de famílies d'acolliment està constituïda per dues que es troben en procés de valoració. Cal recordar que la mesura d'acolliment familiar, sempre que sigui possible, té preferència respecte a l'adopció d'altres mesures en les situacions en què un infant o adolescent es troba en una situació de desemparament. Es considera que l'acolliment familiar produeix la plena participació d'aquest infant o adolescent en la vida d'una família, que assumeix les obligacions de vetllar per ell, tenir-lo en la seva companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació completa en un entorn afectiu estable que faci possible el desenvolupament integral de la seva personalitat, segons subratllen des d'Afers Socials.

Per aquest motiu, des de l'àrea d'atenció a la infància i l'adolescència i, en concret, des del servei especialitzat d'acolliments familiars, s'està treballant en la modificació del reglament per poder potenciar l'acollida per part de les famílies col·laboradores (famílies per als caps de setmana i vacances escolars) i l'acolliment especialitzat per a aquells infants i/o adolescents que requereixin una atenció específica o terapèutica.

A més a més, recorden que l'any passat es va augmentar la compensació econòmica a les famílies d'acollida per tal de potenciar l'acolliment dels infants i adolescents així com grup de germans i infants amb necessitats educatives especials, que es troben sota la tutela del ministeri d'Afers Socials.

Adopcions

Pel que fa a les adopcions, n'hi ha dues en procés en l'àmbit nacional. En el primer semestre de l'any sis famílies han mostrat el seu interès en una adopció i dues han fet el procés de valoració. A hores d'ara, cap es troba a l'espera d'una assignació d'adopció internacional i en el primer semestre de l'any tampoc se n'ha completat cap.

Cal recordar que des del servei especialitzat d'adopcions s'ofereix un seguiment postadoptiu en el qual s'ha atès en el primer semestre de l'any a 47 famílies i 20 infants, adolescents i joves.

Des del ministeri d'Afers Socials recorden que l'autoritat central-servei especialitzat d'adopcions té l'objectiu d'establir el recurs de protecció definitiu prop dels infants en situació de desemparament, els quals per diversos motius han estat declarats en situació d'abandó. Es concep l'adopció com un procés legal, psicològic i social, que permet integrar al menor en el si d'una família en la qual no ha nascut, com a context idoni per assolir el seu desenvolupament integral.

Pel que fa a l'adopció internacional, des del Principat només es tramiten adopcions d'infants originaris de països on es garanteixin els principis i les normes de l'adopció internacional. Aquest procés legal es basa en el conveni relatiu a la protecció del menor i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, signat a la Haia el 29 de maig de 1993. D'aquesta manera, en l'actualitat a Andorra es poden tramitar expedients a les Filipines, República Eslovaca, República Dominicana, Xile, i Colòmbia. Pel que fa a nous acords amb l'objectiu d'ampliar l'oferta de països on poder tramitar un expedient d'adopció, s'estan estudiant noves possibilitats de convenis per a l'adopció internacional. En aquest sentit, cal recordar que l'autoritat central-servei especialitzat d'adopcions és l'encarregada de coordinar i supervisar tots els aspectes relacionats amb l'adopció internacional amb un enfocament integral, des de l'avaluació inicial fins al suport postadoptiu, la recerca dels orígens, i l'establiment de nous acords amb països d'origen per tramitar adopcions internacionalment.