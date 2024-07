Pedregada intensa al Pas de la Casa

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una tempesta de pedra de gran tamany ha caigut aquest matí al Pas de la Casa segons recullen les imatges publicades a les xarxes socials per @meteo_andorra. La pedregada arriba després d'una nit de tempestes a tot el Principat i una baixada de temperatures molt notable ja que les màximes al centre del país no superaran els 23 graus, i en els Pas de la Casa es quedaran en 8 graus.

Meteorologia informa aquest matí que les tempestes s'allunyen cap a l'est i els núvols aniran deixant pas a àmplies clarianes, que evolucionaran des del sud al nord del país. La previsió indica que a partir de demà hi haurà estabilitat i domini del sol provocades per les altes pressions de l'Atlàntic. El servei meteorològic anuncia que els termòmetres pujaran a 31 graus demà a Andorra la Vella i dimarts s'enfilaran als 34. Al Pas de la Casa les temperatures màximes seran de 14 i 18 graus, dilluns i dimarts.