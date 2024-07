Moody’s troba “evident” que l’acord amb la UE farà créixer l’economia

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Són moltes les arestes que es desprenen de l’avaluació de Moody’s del ràting d’Andorra. Més enllà del gran dibuix, que fa mantenir la qualificació atorgada al país en el seu darrer informe, en Baa1 amb perspectiva estable –amb una previsió de creixement del PIB real del país d’un 1,8% en 2024 i d’un 1,4% en 2025 i un sosteniment del superàvit fiscal per sobre el 2%–, el detall també dona molta informació. L’agència estatunidenca manifesta com a “evidència” que l’aplicació de l’acord d’associació amb la UE “condueix a un creixement econòmic significativament més gran”, expressen en l’informe.

En aquest sentit, agregant a la implementació de l’acord l’adopció de noves reformes en matèria de pensions i atenció sanitària que limitin l’augment de la despesa relacionada amb l’envelliment, totes tres “exercirien una pressió a l’alça sobre la qualificació”. A més, auguren que la ràtio de deute públic es reduirà al 34,2% del PIB el 2025, davant el 36,5% del PIB el 2023.

No obstant això, no tot són flors i violes. Moody’s observa que l’absència d’un prestador d’última instància plenament desenvolupat és una “limitació” per als responsables polítics i avisa que una reducció de la mida relativa del sector bancari i una major evidència que el sistema planteja un risc menor per al deute sobirà andorrà també serien positives des del punt de vista creditici. Per això atorguen una “b” en susceptibilitat al risc d’esdeveniments d’un sector dels quals els seus actius representaven el 65% del PIB el 2022.