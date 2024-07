“El que més m’agrada de la feina és connectar amb les persones”

La nova directora executiva d’Unicef Andorra té una àmplia experiència amb establir relacions estratègiques amb empreses i persones per acabar aconseguint uns objectius.

Quina serà la seva missió a Unicef?

Alguns dels objectius que m’he plantejat amb les tres setmanes que porto al capdavant són la presència i visibilitat, crear aliances estretègiques (per a mi és bàsic) per tenir un acompanyament i estabilitat i poder continuar amb la nostra missió, continuar treballant i fomentant els plans locals i reforçar tota la part de recaptació.

Voleu més fons per a projectes internacionals. Com els aconseguireu?

Les aliances estratègiques són molt importants. Les empreses grans tenen la força, l’audiència i la capacitat no només de deixar la seva marca a la nostra samarreta, sinó de ser molt més profunds com a marca i considero que tenen la responsabilitat moral de formar part d’aquest canvi de cadascú de nosaltres dintre de la nostra organització. El com ho farem l’estic començant a dibuixar.

Quina importància té el pla nacional de la infància?

És el nostre futur. És superimportant formar part de la societat i crear més presència. És el llegat vital amb el qual treballem dins del país. Treballar amb els nois i noies d’Andorra perquè tinguin aquest punt de consciència del que passa aquí i com vivim i de com viuen a fora és important perquè al final són els futurs prescriptors d’Unicef i els seus valors. Per a nosaltres és molt important ser aquí, a les escoles i als plans locals.

Per què heu escollit com a temàtica la salut mental dels infants?

Hi ha hagut canvis, com per exemple la covid. Tot això ha preocupat molta gent pel que fa a la salut mental, perquè ho hem vist gràcies als estudis de l’Observatori de la Infància realitzats per Unicef i Andorra Recerca i Innovació de l’actualització de 22 indicadors, que es complementen amb altres dades relacionades amb les temàtiques que es van analitzar. Aquestes dades s’han de tenir molt en compte. Ara ja s’ha trencat una mica el tabú de la salut mental i això també s’ha d’aprofitar. És una qüestió molt preocupant i també sensible.

Ve d’un món bastant diferent. Com està sent el canvi?

És cert que dins del meu mindset sempre he tingut aquest vessant més solidari. De fet, parlo llengua de signes catalana.

I això?

M’encanta la gent que crea coses amb les mans; pintar, curar, crear, etc. Vaig estudiar ràdio i a nivell de comunicació ho porto bastant bé i, doncs, vaig pensar: per què no intento també comunicar-me amb les mans per arribar més lluny? I per aquesta raó vaig començar amb el llenguatge de signes.

I tornant al seu canvi, com ho porta?

Sincerament, molt bé, s’ajunta la meva part més personal amb la meva part més professional i estratègica. Per a mi aquesta oferta va ser el perfect match.

Per què?

Em dona l’oportunitat de fer tot el que sé amb una missió que m’encanta i que conec totalment. En aquest moment de la meva vida noto que s’ha tancat un cicle i que té sentit tot el que he fet fins ara. Treballo amb un equip i una junta fantàstics, i amb això la veritat és que he tingut molta sort.

Tots els diners es destinen fora del país. Què intenteu implementar aquí?

Tot el tema de sensibilització: fem més de trenta tallers a l’any. El 2023 es van realitzar trenta-tres tallers sobre el Dret a la Participació en totes les escoles del país, dins del projecte Consell d’Infants. Per seguir formant part del projecte Parròquia Amiga de la Infància, les parròquies han de desenvolupar durant el 2024 un Pla Local d’Infància individual. Per a nosaltres aquest punt és primordial. També tenim una botiga de roba i tota aquesta tela sí que és perquè la gent d’aquí la pugui reutilitzar i donar-li una segona vida.

Quines coses de l’empresa privada es poden aprofitar per al servei humanitari?

Té molt a veure per a mi i connecta en moltes coses. Per exemple de com m’organitzo en el dia a dia amb un CRM, portant un seguiment dels donants. Gairebé totes les eines que feia servir a l’empresa privada les utilitzo també aquí. Eines de control, de seguiment, de comunicació i models estratègics. No trobo tanta diferència en el meu dia a dia, la veritat. De fet, trobo un munt de sinergies.

Creu que el lideratge i la visió estratègica poden contribuir de forma positiva a l’ONG?

Sí, clar. De totes maneres he passat per un munt de proves durant dos mesos per poder adquirir aquest càrrec. Entra la part de lideratge, de coneixement i tot. Aquesta figura, tots els que formem part d’aquesta família des de la junta fins a l’últim company o companya, representem una marca superimportant. Tant el comitè d’Andorra com l’internacional han d’estar segurs de qui estan agafant per al càrrec. Ja saben qui soc.

Què és el que més li agrada de la feina?

El que més m’agrada és connectar amb les persones, i m’és igual que siguis tu, Zaida, o algú d’una gran empresa o bé un ministre. Ens entenem entre persones i a nivell de lideratge soc molt persona i prioritzo el benestar i la salut de tots els que formem part d’aquest equip perquè hem d’estar bé per fer-ho tot bé.