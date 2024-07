Detingut un conductor amb 1,59 d'alcoholèmia implicat en un accident amb un ferit

Un home ha esta detingut aquesta matinada per conduir en estat d'embriaguesa amb una taxa d'alcoholèmia d'1,59 grams per litre de sang. L'arrestat portava una furgoneta que s'ha vist implicada en un accident Sant Julià a causa del qual una dona ha resultat ferida, segons informa la policia. El sinistre s'ha produït a les 1.20 hores a la General 1 a la rotonda d'Aixovall quan el vehicle del conductor ebri ha topat amb un turisme on viatjava de passatgera una dona de 26 anys que ha hagut de ser atesa pels serveis sanitaris.

Els agents han practicat la prova d'alcoholèmia als implicats i el conductor de la furgoneta ha donat positiu. Els dos vehicles són de matricula andorrana i el detingut passarà a disposició judicial en les properes hores.

La xarxa viària ha estat escenari la nit passada d'un altre accident que ha tingut lloc a la carretera de la Comella i que s'ha saldat sense ferits.