Un ciclista atropella una dona de 74 anys a Escaldes

Una dona de 74 anys ha resultat ferida en ser atropellada per un ciclista, segons he fet públic la policia. Els fets han tingut lloc poc després de les 14 hores a l'altura del número 8 de l'avinguda de les Escoles d'Escaldes quan el conductor d'una bicicleta tipus carretera ha colpejat la vianant. La dona no hauria patit lesions de caràcter greu, segons han indicat des de l'hospital.