Andorra exporta el 74% dels residus que genera

L’any passat es van generar 152.196 tones de residus a Andorra; un 26% es va tractar al país i un 74% es va exportar per a la gestió final fora del país, segons les dades de la memòria del 2023 de la gestió de residus al Principat elaborada pel ministeri de Medi Ambient.

Aquesta quantitat inclou tots els residus generats al país, com ara els residus domèstics (residus urbans i residus assimilables procedents de comerços, indústries i institucions, incloses les fraccions recollides de manera selectiva) i tots els residus exportats directament per gestors de residus a plantes de valorització o eliminació. No hi estan inclosos els residus de terra i pedres procedents de la construcció, dels quals es van exportar 220.848 tones destinades a valorització, xifra que representa una disminució de l’1,3% respecte de l’any anterior (223.647 tones exportades el 2022).

Que Andorra exporti el 74% dels residus que genera és una xifra rècord en els darrers anys. L’exercici 2022, en què es van generar 149.950 tones, es va exportar el 73% dels residus. El 2021 es van endur fora del país el 72% de les 137.731 tones de residus generades i el 2020 es van exportar el 70% de les 133.336 tones de residus generades. Aquest percentatge d’exportació es va repetir als anys 2019 (135.369 tones), 2018 (136.750 tones) i 2017 (125.445 tones). El 2016 es va exportar només el 65% dels residus. Aquell any es van generar 109.748 tones. Cal destacar que l’any passat es van generar un 38% més de tones de residus que el 2016.

Les dades del 2023 mostren una estabilització en la generació total de residus amb un lleuger augment general proper a 2.600 tones; això suposa un increment de l’1,7% respecte a l’any anterior.

Pel que fa a les fraccions de residus urbans, la fracció de rebuig (RSU) generat ha disminuït un 2% (28.084 tones el 2022, enfront de les 27.528 tones el 2023) i les fraccions principals de la recollida selectiva s’han mantingut al mateix nivell. Destaca l’augment dels residus tèxtils en un 40% (de 111 tones el 2022 a 155 tones el 2023) o dels residus de poda de jardineria en un 38% (de 185 tones el 2022 a 254 tones el 2023).

D’altra banda, els residus no urbans també s’han mantingut estables en general, tot i que hi ha hagut un augment d’un 85% dels residus de fangs humits exportats, degut a un canvi en el procés de tractament, i que els residus de runa s’han incrementat un 3% respecte a l’any anterior. La resta de residus ha sofert una disminució generalitzada, com ara un 37% per la fusta, un 5% per la ferralla, o un 22% per als vehicles fora d’ús.

CENTRE DE TRACTAMENT

Els residus domèstics i els assimilables a urbans es valoritzen energèticament al centre de tractament de residus de la Comella, de manera que, mitjançant el procés de combustió, es recupera una part de l’energia en forma d’electricitat i a partir de l’any 2020 en forma de calor, que s’aprofita mitjançant la nova xarxa de calor urbana a Andorra la Vella que ja fa uns anys que està en funcionament.

L’any 2023 es van rebre a la planta 40.176 tones de residus d’Andorra. A més, el centre de tractament de residus va valoritzar energèticament 8.456 tones de residus sòlids urbans pretractats procedents de la Cerdanya, d’acord amb l’autorització del Govern d’importar un màxim de 10.000 tones a l’any de residus urbans pretractats procedents de la Cerdanya. Els residus importats corresponen al 17,7% del total dels residus valoritzats energèticament pel centre de tractament de residus.

VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

La valorització energètica de la totalitat dels residus ha generat 16.608 MWh d’energia elèctrica, que s’han injectat a la xarxa elèctrica de FEDA, i 14.323 MWh d’energia tèrmica, que s’han injectat a la xarxa de calor de FEDA Ecoterm.