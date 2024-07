S’investiga una fortuna naval d’Espanya

La policia i la batllia estan investigant el gegant naval espanyol Astilleros Armón en una causa per blanqueig de capitals provinents d’un fons de 85,5 milions d’euros que el grup va col·locar a Banca Privada d’Andorra (BPA), segons informa El País. Entre el 2012 i el 2013, l’empresa va transferir els 85,5 milions d’euros de Suïssa i Luxemburg a Andorra i, després de la intervenció el 2015 per un presumpte delicte de blanqueig de l’entitat financera, els agents van rastrejar la cartera de clients sospitosos, entre els quals van situar sota el seu radar els amos d’Armón. Dels 85,5 milions transferits, les autoritats del Principat mantenen bloquejats 13,3 milions al grup naval. Una bona part dels 85,5 milions que van transferir entre el 2012 i el 2013 a Andorra es van invertir en propietats al mateix país.

Amb el rerefons d’aquestes indagacions, la policia d’Andorra investiga els diners en una causa per blanqueig. Els funcionaris sostenen que els propietaris de la drassana –un conglomerat amb múscul per construir 40 vaixells a l’any que el 2022 va facturar 166 milions d’euros– no han acreditat l’origen del capital que van gestionar durant gairebé tres dècades a Suïssa i Luxemburg. El batlle instructor del cas ordena aquesta diligència en una interlocutòria en què rebutja l’arxivament de la causa i desbloquejar els fons que els empresaris tenen embargats a Andorra des del 2015. Les indagacions apunten, a més, que part d’aquests diners poden ser de terceres persones. Un informe de la policia tramitat per l’instructor el febrer passat sosté aquesta tesi. Segons el mitjà espanyol, els amos d’Armón neguen aquesta acusació.

Les investigacions paral·leles de Batllia i policia posen en dubte l’entramat mercantil dels propietaris del gegant naval per transferir els fons al Principat. L’origen es remunta a l’any 1985, quan els propietaris del primer grup naval privat d’Espanya van controlar fins al 2012 un opac entramat a Suïssa i Luxemburg que va acumular els prop de 90 milions d’euros, segons els documents a què ha tingut accés El País.

El batlle que indaga l’entramat estranger dels propietaris d’Armón ha demanat informació a Luxemburg i Suïssa. L’instructor ordena aquesta diligència en una interlocutòria en què rebutja arxivar la causa i desbloquejar els fons que els empresaris tenen embargats a Andorra des del 2015.

Cal recordar que Banca Privada d’Andorra acollia abans del 2015 4.945 espanyols amb 786 milions. Només 215 d’aquests clients –amb un saldo de 85 milions– van regularitzar el capital a Espanya abans que s’acabés el termini de l’amnistia fiscal del 2012 aprovada pel Govern de Mariano Rajoy, segons va revelar el diari espanyol.