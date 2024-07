L’explosió d’una embarcació fereix 4 andorrans a Tarragona

Quatre membres d’una família andorrana formada per dos adults i els seus fills van resultar ferits amb cremades de segon grau dijous per l’explosió de l’embarcació quan es trobaven navegant davant la platja Llarga de Tarragona. Els ferits es trobaven ahir fora de perill i les lesions més greus han estat les del pare i un dels menors, mentre que la mare i l’altre infant han resultat ferits menys greu i lleu, segons indiquen diversos mitjans de comunicació catalans.

Els quatre ferits eren els únics tripulants de l’embarcació i van ser traslladats a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona. L’adult i el menor amb cremades més greus van ser evacuats en helicòpter i els altres dos membres de la família van ser portats en ambulància al mateix centre de la capital catalana. Salvament Marítim d’Espanya va informar que la parella i els nens van saltar a l’aigua quan es va registrar l’explosió i van ser atesos per socorristes de la Creu Roja de Tarragona en primera instància.

L’explosió s’hauria produït per una deflagració, segons publiquen els mitjans catalans, i la família havia sortit a navegar des del port esportiu de Roda de Berà dijous al matí. L’embarcació d’esbarjo va quedar sota custòdia de la policia judicial de la guàrdia civil, que ha d’investigar els motius de l’accident.

Segons els mateixos mitjans, l’origen d’aquesta flama sobtada procediria de l’acumulació de gas a la zona del motor i del dipòsit de combustible. Una acumulació de gas que, sumada a les altes temperatures i l’absència d’una via d’escapament (respiradors obstruïts, per exemple), només hauria requerit una espurna perquè es desencadenés una fogonada i arribés a la tripulació. Una deflagració que no ha fet malbé la barca, que només està afectada en part per on hauria sortit el foc a pressió.