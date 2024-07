La incidència global de Microsoft afecta les agències de viatges

Incidència global de Microsoft. Ahir, nombroses empreses de diversa índole es van veure afectades arreu del món per aquesta caiguda del sistema, relacionada amb una avaria tècnica, tot i que no hi ha indicis que es tracti d’un ciberatac. Tot i així, sí que es va informar d’un problema originat en una empresa de ciberseguretat.

“No hem patit cap incidència perquè nosaltres no utilitzem el sistema que ha caigut” Inés Martí, Comunicació d’Andorra Telecom

A Andorra, un dels principals sectors afectats va ser el de les agències de viatges, que depenen del programa Amadeus, que és on consulten la disponibilitat i el preu dels vols. Ahir a la tarda, l’afectació a Viatges Emocions era, justament, en la dimensió aèria. “En general, encara no podem entrar a mirar vols”, comentava una treballadora. Tot i així, la incidència no va coincidir amb un dia d’alta activitat: “No hem hagut de consultar vols immediats. Hem treballat amb normalitat.” Al matí, però, si venia un possible client, no podien accedir a la informació relativa a les ofertes de les aerolínies.

L’afectació més seriosa a Viatges Emocions era en l’àmbit de les companyies low-cost. Amb Amadeus encara podien desenvolupar-se mínimament: “Tot allò que té a veure amb disponibilitats aèries d’altres tipus de companyies es pot anar atenent.”

SERVEIS ALTERNATIUS

A l’Agència Pyrénées, l’accés a Amadeus, ahir a les set de la tarda, encara no era possible: “El sistema està bloquejat i és una de les nostres principals eines de gestió”. L’agència, però, també treballa amb Avasa: “En el cas d’Avasa, el servei s’ha restablert a mig matí. Ells tenen un buscador propi i hem fet servir el seu en algun moment”. Les demandes d’opcions de vols, doncs, no es van poder cobrir des d’Amadeus, el servidor recurrent. Amadeus, de fet, els anava informant sobre l’estat de l’avaria.

Pel que fa a la clientela: “No ha sigut el dia més mogut quant a activitat i la gent que ha vingut ha entès que la solució no està al nostre abast.”

Pel que fa a Andorra Telecom, Inés Martí, del departament de Comunicació de la companyia, va confirmar ahir que no havien patit cap incidència per la caiguda general: “Nosaltres no utilitzem aquest sistema, per tant, no hem patit cap afectació.”