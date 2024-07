La fiscalia vol 8 anys per a la ‘cambrera de la droga’

Després de quatre dies de vista oral, ahir es va celebrar l’última sessió del judici de l’operació Big Bang amb la declaració d’un darrer testimoni menor i les al·locucions de la fiscalia i les defenses. El ministeri públic va arrencar les conclusions comunicant una rebaixa de la pena que demanava inicialment per a la cambrera de la droga, la principal encausada en la macrocausa. Va passar de demanar deu anys de presó a requerir-ne vuit perquè considera que l’acusada ha col·laborat de manera “sincera” durant tot el procés. L’honestedat, doncs, va ser intepretada com un atenuant. De fet, gràcies a la testificació de la implicada central es va poder detenir el proveïdor que li subministrava la droga que ella revenia. La rebaixa de la pena també afecta la multa econòmica, que ara és de 150.000 euros (al principi se’n van demanar 250.000).

Amb les conclusions exposades, el ministeri fiscal ha dibuixat una xarxa de tràfic organitzada i d’intensa activitat al Pas de la Casa formada per proveïdors, venedors, intermediaris, clients recurrents o esporàdics. En total, hi ha set encausats que esperen una condemna. La fiscal creu acreditat que S. F. (l’acusada principal) va dedicar-se al tràfic durant quatre anys (del 2020 al 2024). L’activitat bàsica de S. F. era proveir-se de droga a través d’un subministrador de confiança i vendre-la a través de tres modus operandi: deixar-la sota el sobre de sucre quan servia el cafè als compradors que la visitaven al bar del Pas on treballava; via missatges de mòbil de clients a qui se’ls havia recomanat els seu servei; col·locar el gram de cocaïna sota la catifa del pis on vivia perquè els compradors de confiança poguessin agafar-la. El benefici que obtenia de la venda no era gaire alt: comprava el gram de cocaïna a 40 euros i el revenia a 50. De fet, la cambrera de la droga va estar durant un temps combinant cinc feines per arribar a final de mes, segons va confessar. La fiscal també va apuntar que l’acusada no va introduir droga al Principat.

Les principals proves acusatòries contra S. F. són les grans quantitats de droga (cocaïna, haixix, èxtasi...) intervingudes al seu domicili, quantitat “molt elevada” per la dimensió del Pas i d’Andorra (a banda de dues bàscules de precisió i un volum important de diners en efectiu); la llibreta on, de manera “curosa”, anotava les vendes, els guanys i els deutes, i les desenes de missatges trobats al seu mòbil (converses amb el proveïdor, altres venedors a qui ella també proveïa i clients). Els missatges sovint eren converses en clau, usant argot propi del tràfic.

La fiscal també va repassar la implicació dels altres encausats. Es va aturar, especialment, en el paper del proveïdor de S. F., a qui gràcies a la confessió d’ella es va poder detenir, ja que estava a punt de fugir a Bèlgica perquè se sabia vigilat. La relació entre tots dos era de col·laboració estreta perquè al pis de l’acusada ell guardava droga al canapè. Per a ell i la resta dels acusats (proveïdors i intermediaris implicats en diferent grau), la fiscalia demana penes d’entre quatre i vuit anys de presó. Durant la setmana alguns dels encausats van maquillar la seva participació en l’entramat al·legant que la droga que se’ls va intervenir era per a consum propi o per venda puntual, però el ministeri va ser contundent: “La cessió constant de droga és tràfic.” La durada de l’activitat de la xarxa agreuja la situació de tots ells.

RESUM DELS FETS

1 UNA DISPUTA FA ESCLATAR L’OPERACIÓ

Una baralla entre un venedor de droga del Pas de la Casa i dos turistes va fer possible que la xarxa de tràfic quedés destapada el febrer del 2023.

2 UN BOTÍ D’ESTUPEFAENTS INSÒLIT

La policia va detenir tres homes i una dona per un delicte de possessió i venda de droga. El botí trobat va ser un dels més grans intervinguts al Principat.

3 JUDICI DE LA MACROCAUSA CONTRA EL TRÀFIC

La macrocausa té una principal encausada, per a qui la fiscalia demana una pena de vuit anys de presó ferma i l’expulsió del Principat.