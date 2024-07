Dos homes detinguts per falsificar certificats laborals

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos homes no residents al país de 38 i 37 anys van ser detinguts a principis d’aquesta setmana per falsificar certificats d’experiència laboral, amb l’objectiu d’obtenir una autorització de residència i treball al Servei d’Immigració, segons va informar la policia en un comunicat adreçat als mitjans de comunicació- Els dos homes han quedat detinguts per un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, s’afegeix en el comunicat de la policia.