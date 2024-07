Dos detinguts per estafa i delictes contra el patrimoni a Andorra la Vella

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia ha detingut dues persones acusades d’un delicte d’estafa qualificada i per delictes contra el patrimoni. Una de les arrestades és una dona resident de 57 anys que va ser detinguda dilluns a les 8.15 hores del matí, com a pressumpta autora dels delictes d’estafa qualificada i creació i ús de document públic inautèntic. L’altre implicat és un jove resident de 18 anys, que estava sota recerca com a pressumpte autor de diversos delictes contra el patrimoni i que la policia va detenir dimarts quan passaven quinze minuts de les sis del matí. Els dos implicats van ser detinguts a Andorra la Vella, va informar la Policia en un comunicat de premsa.

El cos de seguretat va destacar en el mateix comunicat que l’operació es manté oberta perquè els agents continuen treballant en la investigació dels fets i que no es poden donar més detalls del cas perquè és un assumpte judicialitzat.