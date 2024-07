Problemes a les agències de viatge per la incidència informàtica mundial de Microsoft

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una apagada informàtica que ha patit el sistema operatiu Windows de Microsoft està provocant problemes de tràfic aeri i de trens en el funcionament de les empreses a nivell mundial. L'afectació a Andorra ha estat per a les agències de viatges que han explicat que estan tenint problemes amb el programa de viatge Amadeus, que no està funcionant, i amb les pàgines webs de diverses companyies aèries, que estan saturades o inoperatives. Esperen que la incidència es resolgui el més aviat possible.

Andorra Telecom ha indicat que no s'han vist afectats per la incidència perquè no fan servir aquest sistema d'antivirus que hauria estat la causa de l'errada. Des de la companyia han explicat que podria ser que alguna empresa del país hagi tingut problemes però que no han rebut cap trucada de ningú que pugui haver patit la inoperativitat dels sistemes informàtics.

Els aeroports de diferents països, entre els quals està Espanya, estan sent un dels punts on es registren més problemes amb retards en els vols perquè la incidència informàtica ha afectat els sistemes de facturació e informació als passatgers, segons ha informat AENA. L'empresa gestora dels aeroports espanyols ha assegurat aquest migdia que està recuperant parcialment l'operativitat i que tots els aeroports del país veí estan funcionant i no s'ha cancel·lat cap vol, tot i que sí que hi ha "certes demores" en les sortides. I ha destacat que els vols s'estan poden fer en cooperació amb les aerolinies i algunes estan reprogramant les operacions.

L'errada s'ha produït de matinada per l'actualització d'un antivirus i AENA ha alertat els viatgers des de primera hora dels retards en els vols perquè les gestions per embarcar als avions s'estan fent manualment. Aeroports com el de Berlin han tancat al públic, el mateix que ha fet el metro de Nova York.