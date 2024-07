Localitzats a la Seu diversos artefactes explosius antics

detail.info.publicated Cristina Pantebre Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els mossos d’esquadra van localitzar dimarts passat diverses cues de granades de morter, algunes bales del calibre 7,62 mm, tres granades de morter amb càrrega explosiva i fragments de metralla fruit de la recerca efectuada a la zona del Pla de les Forques de la Seu d’Urgell, segons que va informar ahir el cos en un comunicat. El treball de recerca d’aquest material es va iniciar arran del requeriment de l’ajuntament de la capital de l’Alt Urgell per tal d’identificar explosius antics dins l’àrea d’un camp militar de tir, actualment en desús, situat precisament al Pla de les Forques.

La policia catalana es va desplaçar juntament amb sis membres de l’àrea del Tedax-NRBQ (el grup especialista en desactivació d’artefactes) que van comptar també amb el suport d’efectius de la comissaria de la Seu d’Urgell i de la policia local. Un cop sobre el terreny, van delimitar-ne les zones de la recerca i van efectuar una primera inspecció visual. Posteriorment, els sis efectius especialistes del Tedax es van encarregar de fer una recerca més aprofundida mitjançant quatre equips de detectors de metalls per tota la zona delimitada, d’una superficie aproximada de 2.500 metres, on van acabant localitzant aquests explosius antics. Els professionals del Tedax es van encarregar de recollir la totalitat del material per procedir a la seva neutralització.