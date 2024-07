L’onada de covid remet

detail.info.publicated Gerard E. Mur Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Després de quatre anys de convivència amb la covid-19, ja podem concloure que és un virus que ens acompanya tot l’any, amb una presència més intensa a l’estiu i a la tardor. De fet, enguany hem viscut un repunt acusat de contagis durant el final de la primavera i l’inici de l’estiu. Aquest repunt, però, ara ja s’està atenuant.

“El que estem veient és que el SARS-CoV-2 no és tan estacional com ens pensàvem.”

“Les variants que tenim es deriven d’òmicron, que van alternant-se en predominança” Mireia García, Metgessa del ministeri de Salut





Mireia García, metgessa de salut pública del ministeri, confirma aquest comportament: “El que estem veient és que el SARS-CoV-2 no és tan estacional com ens pensàvem. No només augmenta durant l’hivern. Torna a aparèixer amb més força en dos moments de l’any: juliol i octubre. La presència prioritària es mou en aquests períodes.” L’any passat, però, aquest repunt estival va arribar una mica més tard: a principis d’agost. Els casos de covid detectats durant l’últim pic són, en general, lleus. Només alguns contagiats han requerit un ingrés hospitalari. García informa que les patologies detectades són “poc importants” i que no s’ha registrat cap defunció per covid durant aquest últim repunt.

VIGILÀNCIA SENTINELLA

Pel que a les dades de contagiats, García apunta que la vigilància que es fa ara dels afectats o sospitosos de ser-ho no és com la de fa uns anys: “Ens comparem amb l’any passat, que és quan vam fer una vigilància igual a l’actual. No som conscients de tots els casos de covid que hi ha al país, com sí que ho érem durant la pandèmia, quan fèiem una prova a tothom que tenia un moc.” La vigilància que s’aplica ara és la sentinella: “Rebem la informació dels metges dels centres d’atenció primària que comuniquen a través de la Història Clínica la presència d’un pacient que és compatible amb covid i, a banda, fem proves aleatòries a Meritxell a determinats pacients o a persones que podrien patir qualsevol infecció respiratòria.”

ÒMICRON, LA GRAN MARE

Quant a les variants, García assenyala que totes deriven d’òmicron, que ara és “la gran mare”. En altres països, una variant que està començant a predominar és la KP.3, però a Andorra no es té constància que hagi entrat: “La vigilància de variants la fem indirectament: a través de les aigües residuals. Les variants que controlem són derivats d’òmicron, que van alternant-se en predomini. La KP.3 no l’hem identificat en aigües residuals, que inclouen els residents i els turistes.”

Les farmàcies confirmen l’atenuació de l’onada. “La gent continua comprant tests, però ja no tants. Els compren per descartar”, apunten a la Farmàcia Edelweiss. A la Farmàcia Tristaina manifesten que “els dilluns i els dimarts ve més gent a comprar proves perquè han començat a sentir símptomes durant el cap de setmana”.