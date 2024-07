L’OMS valida un pacte de salut “eficient i de qualitat”

Radiografia positiva al sistema de salut andorrà. Aquest és el diagnòstic que es desprèn de les paraules del director regional de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a Europa, Hans Kluge, que ahir va visitar el Principat per reunir-se amb el ministeri encapçalat per Helena Mas, que no va negar la seva satisfacció en escoltar l’anàlisi de l’OMS. El màxim dirigent europeu de l’organisme va centrar el discurs envers els dos grans temes que ocupen el ministeri de Mas: el recentment segellat pacte de salut i el pla integral de lluita per la salut mental. “El pacte és molt complert perquè engloba tota la societat del país [...], també és sostenible, eficient i de qualitat”, va comentar Kluge, que va apuntar que hi ha “una crisi a tot Europa amb el personal sanitari, la majoria dels nostres metges de família són majors de 55 anys, a Andorra al voltant del 60%”. Tanmateix, va ressaltar la “transparència” per l’acord amb el ministeri de fer una avaluació integral del sistema sanitari d’Andorra per comparar-lo amb els països veïns.

“S’ha de situar el focus en la prevenció, que, amb una bona atenció sanitària, no pot ser cara” Hans Kluge, Director regional de l’OMS a Europa

“S’han reforçat els llaços, a més d’establir-se el marc de treball conjunt per als següents anys” Helena Mas, Ministra de Salut

En aquest sentit, la ministra de Salut, Helena Mas, va indicar que es van reforçar “els llaços de col·laboració i cooperació”, a més d’establir-se el marc de treball conjunt per als següents anys. Dos d’aquests nous vincles són els referents al proveïment de sistemes d’informació, que serviran per augmentar la seguretat tant en les dades i els registres com en la comunicació d’aquests, i el de facilitar-se diferents eines i determinats instruments pel treball conjunt. La ministra, però, va ressaltar que la col·laboració és recíproca i va posar d’exemple el pla integral de salut mental i les addiccions. “Andorra pot servir de cas d’estudi per als altres petits països de la resta d’Europa, sabent el nostre full de ruta i quines accions estem prioritzant”, va comentar Mas. Una idea que Kluge comparteix, ja que va manifestar que “els reptes i les oportunitats d’Andorra no són diferents als de la regió”.

El màxim dirigent a Europa de l’OMS va unir les dues línies mestres de la reunió sota el mateix paraigua: la prevenció. “És molt important situar el focus del pacte i del pla en la tasca de prevenció”, va afirmar Kluge, que va afegir que, “una bona atenció sanitària i la prevenció no han de ser cares”. Una part indestriable per a l’OMS d’aquesta feina de prevenció s’ha de fer “especialment” amb els més joves, recolzant-se en la dada que el 14% dels nois i el 28% de les noies de 15 anys diuen que se senten sols la major part del temps. Kluge va recordar que Andorra té una població molt jove i va indicar que “els problemes de salut mental poden conduir a molt absentisme a l’escola i a la feina, per la qual cosa té un cost econòmic enorme”. Per tant, va expressar que això ha de ser una prioritat també per a tot el govern, tant el cap com el ministre d’economia i també tota la societat per “treballar junts per millorar la salut mental i fer front a l’ansietat i a la depressió”. Un dels aspectes que més li va cridar l’atenció de la reunió és la quantitat d’iniciatives en relació amb la salut que no només inclouen el sector sanitari, “sinó també agents de fora, com per exemple, involucrar els treballadors socials, fins i tot els treballadors del sector del lleure, perquè, en última instància, tothom en la societat ha de ser psicòleg”.

Kluge va agrair també el paper de lideratge de Mas a la Coalició Paneuropea de Salut Mental, una coalició de 330 socis, per desenvolupar eines i directrius “molt pràctiques” sobre com millorar la salut mental.

CLAUS DEL PACTE

1 S’ESTRUCTURA EN QUATRE LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Aquestes són la promoció i protecció de la salut i prevenció de la malaltia, l’accés a una assistència sanitària de qualitat, la sostenibilitat i equitat del sistema sanitari, i la recerca i la innovació.

2 PLANIFICACIÓ DELS TREBALLADORS A VINT ANYS VISTA

El document preveu l’elaboració de la planificació dels professionals necessaris en un horitzó temporal de vint anys, així com garantir que aquests puguin gaudir de programes de formació continuada.

3 MÉS ESFORÇOS EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Es tracta l’atenció primària amb l’adaptació de la història clínica compartida a les necessitats diàries dels professionals sanitaris, a més del condicionament dels nous espais de l’Hospital.