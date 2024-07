detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

FEDA ha emès un comunicat a través de les seves xarxes socials on ha informat de la cancel·lació, per motius meteorològics, de l'observació astronòmica Tornem a la Lluna, previta per demà dissabte a la nit a Engolasters. La resta de nits d'estiu es manten segons el previst.