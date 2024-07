Els accidents laborals es van incrementar un 8% l’any passat

El nombre d’accidents laborals comptabilitzats per la CASS durant l’any 2023 ha estat de 1.461. Aquesta xifra representa un augment respecte a l’any anterior del 7,9%. Es comptabilitzen els accidents laborals en el lloc de feina (incloent-hi els desplaçaments dins l’horari laboral) i els que causen més de tres dies de baixa. Tots els accidents laborals de l’any han estat accidents sense víctimes mortals per segon any consecutiu, en aquest sentit, cal destacar per exemple els vuit accidents mortals que es van registrar el 2019 i els quatre del 2020.

El departament d’Estadística també ha calculat la mitjana d’accidents laborals del període 2019-2023 i és de 1.398 accidents per any. Si es té en compte la ràtio d’incidència (que indica la importància relativa d’accidents laborals fatals i no fatals entre la població ocupada per cada 100.000 treballadors) tenim que el 2023 han estat de 0 accidents fatals per cada 100.000 treballadors i de 2.814 accidents sense víctimes mortals per cada 100.000 treballadors. No es compta amb dades per poder fer la comparativa als anys 2022 i 2023, però s’observa com l’any 2021 la ràtio d’accidents fatals d’Andorra se situa en 2,11. Aquest valor es troba per sobre de la mitjana de la UE-27 (1,76) per a aquell any. Comparat amb els països veïns, França obté una ràtio d’accidents fatals superior (3,32) i Espanya, inferior (1,93). Quant als accidents no fatals, s’observa com Andorra (2.820) té una de les pitjors ràtios d’accidents de la Unió Europea per a l’any 2021, només superada per França (3.227) i immediatament seguida per Dinamarca (2.814), Portugal (2.368) i Espanya (2.348). Per gènere de la persona accidentada, l’any 2023 els homes han reportat un total de 1.096 accidents laborals –equivalent a un 75% del total i un 3,9% més respecte a l’any anterior– mentre que les dones n’han reportat 365 –un 25% del total i un 22,1% més respecte a l’any anterior–. Durant el període 2019-2023, de mitjana, els homes van reportar un total de 1.057 accidents laborals a l’any, mentre que entre les dones va ser de 340. S’observa en tot el període analitzat que, de forma general, els homes pateixen més accidents laborals que les dones. Per a l’any 2023, destaca el fet que els homes concentren tres de cada quatre accidents laborals, sent el 51,7% de la població ocupada.