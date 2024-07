La Cambra tem que l’acord resti competitivitat a les empreses

Si fa qüestió d’un mes, una veu autoritzada com la del president de l’EFA, Daniel Armengol, es mostrava preocupada per la capacitat del Govern d’acompanyar les empreses per fer-les competitives de cara al mercat comú, ara n’arriba una altra. Escassos dies més tard de la presentació dels resultats de l’estudi d’impacte de la UE fet per l’AR+I, el president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, comparteix aquest neguit d’Armengol. “La competitivitat es posa en entredit quan hi hagi l’obertura al mercat comú, no l’obertura comercial que aquesta ja fa anys que la tenim”, va comentar el president de la cambra. El principal argument que sosté es fonamenta en la manca de fórmules que garanteixin que la reciprocitat de condicions es compleix, que sigui “d’un tracte d’igual a igual”.

Mas fa referència, sobretot, a contractes de grans empreses a escala industrial o de l’obra pública i de la construcció. No obstant això, no posa en dubte l’acord global de Govern amb la Unió Europea, sinó a l’aplicació individual de cadascun dels vint-i-set en la mateixa legislació interna. “No és el mateix el que vindrà de fora a competir amb els plecs de bases que hi hagi aquí, que el d’aquí es trobi amb els plecs de bases que hi hagi allà (...) Perquè una cosa és la reciprocitat europea i l’altra cosa és la que trobes en cada país després”, va apuntar. En aquest sentit, el màxim mandatari de l’organisme empresarial tem un excés de proteccionisme dels països cap a les seves empreses nacionals “fins a cert límit, evidentment”, però que poden donar-se “casos de discriminació segons com”. A més, creu que les empreses nacionals ja parteixen amb un desavantatge clar com és la mida i el volum d’aquestes, donat que la majoria de negocis són considerats petits en altres escales demogràfiques més grans. “Aquí és una mica més complicat sortir a competir amb una altra empresa perquè el volum afecta molt, això està claríssim.”

Tot i això, Mas veu un avantatge per a alguns sectors del país, que oscil·la més envers la qualitat que la quantitat. “Si tractem els treballs que es fan aquí, Andorra té la seva particularitat en molts nivells com el tècnic, el tecnològic o en la construcció, fins i tot el comercial, tot i que menys”, va assegurar, afegint que no és el mateix treballar en una muntanya que en pla, hi ha zones que són de més difícil construcció i aquí tenim experiència”. Tanmateix, el president de la cambra no tanca els ulls davant la realitat de l’entorn. “Estem a Europa i sempre els acords bilaterals han anat en línia a les directives europees, sobretot pel que fa a les quatre llibertats, cosa per la qual no crec que en alguns sectors l’acord variï gaire”. Malgrat aquesta realitat, Mas reconeix que “molts” dubtes a escala empresarial es justifiquen, majoritàriament, en el desconeixement. Uns dubtes que considera que es deuen a la falta de planificació de l’economia en un ventall de 20 o 30 anys vista que s’ha de fer independentment de l’acord i que titlla de necessitat “imperiosa”.