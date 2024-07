Andorra ha registrat una nit tropical amb temperatures per sobre de 20 graus

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les estacions de control de Meteorologia han registrat aquesta nit la primera nit tropical de l'estiu amb temperatures per sobre dels 20 graus en diversos punts de la vall central del país. La pujada dels termòmetres s'ha deixat sentir aquesta nit amb mínimes de 21 graus a la Comella i a la Margineda, de 20,5 graus al Roc de Sant Pere i de 20,2 graus a la central de FEDA, segons informa el servei meteorològic.

Les previsions per avui són del dia més càlid de la setmana, amb màximes de 33 graus, lleugerament per sota dels 36 graus anunciats inicialment, a la capital i es manté activat l'avís groc per temperatures altes. Meteorologia indica que es mantindrà l'entrada de pols en suspensió i que a la tarda creixeran nuvolades que podrien deixar alguna gota al nord del Principat. Al Pas de la Casa assoliran 18 graus de màxima.

El servei assenyala que no hi haurà canvis de temps fins demà al vespre quan arribarà un canvi de massa d'aire que "aportarà ruixats localment tempestuosos i una davallada dels termòmetres diumenge". La previsió és baixar fins als 26 graus de màxima al centre del país i al Pas de la Casa el descens serà molt notable ja que no se superaran els 10 graus.