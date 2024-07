Internat a L’Albó el líder del grup de les pintades a diversos aparcaments

La Batllia ha decretat l’internament a la residència L’Albó d’un dels joves considerat com a líder del grup que es dedica a fer bretolades en aparcaments comunals i que també va ser controlat amb pistoles de balins. Detingut per la policia, les autoritats judicials el mantenen al centre on ja resideix. Amb el sobrenom de Shin Chan, també va ser detingut amb el seu germà per quatre furts en una hamburgueseria del carrer Cap del Carrer. El jove, però, va negar al Diari tenir cap relació amb les bretolades a l’escola bressol de Santa Coloma. El grup és autor de pintades i destrosses en aparcaments públics. Al de Prat de la Creu hi ha rondes de la policia i dels agents de circulació i el grup s’havia desplaçat a un pàrquing d’Escaldes. També hi ha pintades a l’aparcament Prada Guillemó.

Pintades al pàrquing de Prada Guillemó.Fernando Galindo