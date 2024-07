Un estudi fiable i necessari per al debat

Reguitzell de valoracions després de la presentació, dimarts passat, de l’estudi de l’AR+I sobre l’impacte que tindria al Principat la hipotètica aplicació de l’acord d’associació. De manera general, tant l’oposició com el teixit empresarial consideren que les projeccions de l’estudi són fiables perquè la metodologia aplicada ha estat meticulosa i conservadora. Pel que fa a les conclusions, es coincideix a admetre que l’escenari en un marc de pacte seria de progrés econòmic, tot i que aquest progrés implica matisos.

“Cal conèixer també la penetració que tindran les empreses europees en un marc d’acord” Cerni Escalé, Líder de Concòrdia

Per a Cerni Escalé, líder de Concòrdia, és “important” que es faci recerca sobre l’acord, però “tant de bo haguéssim pogut disposar de l’estudi abans de la negociació; ens hauria permès mitigar els aspectes més negatius i reforçar els favorables”. Escalé espera que la recerca continuï “els pròxims mesos”. De fet, Concòrdia presentarà durant les pròximes setmanes informes encarregats a experts per “poder contrastar la informació” de l’AR+I. El conseller general també va expressar que fa falta veure les dades amb què s’ha elaborat l’anàlisi científica. Unes dades que arribaran la setmana vinent.

“Si volem evolucionar econòmicament, el que cal és aprovar aquest acord” Pere Baró, President del PS





Sobre les projeccions, Escalé considera que l’estimació d’un creixement sostingut del PIB ha de tenir un reflex en el PIB per càpita: “Haurem de saber com queda distribuït entre la població”. “Cal conèixer també la penetració que tindran les empreses europees, sobretot les espanyoles, en un marc d’acord. Hem de saber si la petita empresa andorrana corre el risc de quedar substituïda per les estrangeres”, va afegir.

“[L’estudi] És un element significatiu. Hem de poder tenir un debat argumentat” Jordi Jordana, President del grup DA

Pere Baró, president del PS, va manifestar que de l’estudi se’n pot deduir que “l’acord és positiu”. “Si volem evolucionar econòmicament, el que cal és aprovar aquest acord”. Baró va destacar que les suposicions sobre l’augment de la criminalitat que implicaria una relació més estreta amb la UE queden desmuntades: “Es va demostrar que no és així.” El conseller del PS considera que l’estudi, elaborat amb “neutralitat”, ha arribat en el moment oportú: “El que fa falta és saber les dades amb què s’ha treballat. L’AR+I ja ha informat que les facilitarà aviat i això és un exercici de transparència per part del pacte d’estat. Amb aquestes dades tindrem la possibilitat de crear altres escenaris”.

“Perquè l’escenari positiu s’esdevingui hi ha deures a fer per part de tots” Iago Andreu-Sotelo, Director de la CEA

Quant a la majoria parlamentària, Jordi Jordana, president del grup demòcrata, va destacar ahir el rigor del mètode aplicat per l’AR+I, que “ha treballat amb evidències i dades”. A banda d’una valoració positiva, Jordana va expressar la utilitat pública de l’estudi: “És un element significatiu perquè la gent es formi una opinió. Hem de poder tenir un debat argumentat sobre el futur del país”. El conseller demòcrata va assenyalar que l’informe de l’AR+I secunda el potencial de complir un dels objectius de l’acord: la diversificació econòmica, tot i que “moderada”. “No pel fet de signar l’acord, però, hi haurà efectes immediats. L’acord no deixa de ser un instrument que possibilita els escenaris estimats”.

EMPRESARIAT OPTIMISTA

Iago Andreu-Sotelo, director de la CEA, va exposar una “sensació de més optimisme entre l’empresariat avui amb l’estudi que ahir [dimarts] sense l’estudi”. “Cal valorar, però, que perquè aquest escenari positiu s’esdevingui hi ha deures per part de tots: administració, legisladors i empreses. En alguns àmbits, de fet, aquest esforç d’adaptació ja s’està fent.” Una dada que destacava Andreu-Sotelo és l’augment del PIB (“més important amb l’acord que sense”). Ara bé: “El PIB d’Andorra, els últims anys, ha crescut de forma notable, però el PIB per càpita s’ha mantingut bastant pla. Si se signa l’acord, cal aprofitar el moment per assolir una alça en paral·lel”. Finalment, Andreu-Sotelo ressaltava que l’estudi estigui signat per un organisme local: “Està molt bé que des d’Andorra siguem capaços de generar coneixement. Té rigor i dibuixa tendències sobre una qüestió complexa. Anar al detall en aquest tipus d’estudi és perillós.”