Espot destaca el risc de desinformació i manipulació per al referèndum de l'acord amb la UE

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Xavier Espot ha participat en la quarta Reunió de la Comunitat Política Europea (CPE), que s'ha dut a terme al Palau de Blenheim, al comtat d'Oxfordshire. El cap de Govern ha pres part, juntament amb 47 mandataris europeus desplaçats al sud-est d'Anglaterra, tant a la sessió plenària com a les reunions i trobades en què s'ha debatut sobre els grans reptes del continent com són la defensa de la pau i la democràcia, garantir la connectivitat i el subministrament energètic i els moviments migratoris.

Espot ha participat en la taula titulada 'Defensar i assegurar la democràcia', copresidida pel president de la República francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, i la presidenta de la República de Moldàvia, Maia Sandu, on s'ha debatut sobre la desinformació i la manipulació de la informació com una de les amenaces més importants contra les democràcies europees.

El cap de Govern ha destacat que cap país és immune a la desinformació i que afecta la democràcia i la cohesió social. En aquest sentit, s'ha referit al risc de desinformació i manipulació de cara a la consulta prevista per a l'any vinent a Andorra per a l'Acord d'Associació amb la UE, que pot soscavar un dels projectes cabdals per al futur desenvolupament del Principat.

Espot, en la seva intervenció, s'ha alineat amb la proposta dels mandataris participants d’establir una xarxa de col·laboració que promogui el dret a la informació i a la llibertat d'expressió. El cap de Govern ha expressat que cal tenir una acció conjunta a llarg termini per fomentar la resiliència social davant la desinformació, que ha d'incloure la participació de la societat civil, i ha conclòs afirmant la voluntat de continuar treballant a favor dels valors democràtics tan arrelats a Andorra.

Xavier Espot , ha pogut intercanviar amb el ministre d'Estat de Mònaco, Pierre Dartout, i amb el secretari d'Estat per als Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, l'actualitat política i econòmica dels tres països, i t el rol que els petits estats tenen en els fòrums polítics globals. Amb el primer ministre de la República d'Eslovènia, Robert Golob, han tractat els àmbits de cooperació dels dos països de cara la visita oficial del cap de Govern en aquest país prevista per al mes de setembre.

El cap de Govern ha pogut intercanviar sobre els diferents àmbits de la col·laboració bilateral amb la presidenta de la Confederació Suïssa, Viola Amherd, així com amb el canceller d’Alemanya, Olaf Scholz, i el

primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Støre. El programa de la Reunió ha conclòs amb la recepció oferta pel rei Carles III d’Anglaterra als caps

d’Estat i de Govern aplegats al Palau de Blenheim.