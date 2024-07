Els accidents laborals van baixar un 7,9% al 2023 fins als 1.461

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nombre d'accidents laborals comptabilitzats per la CASS durant l'any 2023 ha estat de 1.461. Aquesta xifra representa un augment respecte a l'any anterior del 7,9%. Es comptabilitzen els accidents laborals en el lloc de feina (incloent-hi els desplaçaments dins l'horari laboral) i els que causen més de tres dies de baixa. Tots els accidents laborals de l'any han estat accidents sense víctimes mortals per segon any consecutiu, en aquest sentit, cal destacar per exemple els vuit accidents mortals que es van registrar el 2019 i els quatre del 2020.

El departament d'Estadística també ha calculat la mitjana d'accidents laborals del període 2019-2023 i és de 1.398 accidents per any. Si es té en compte la ràtio d'incidència (que indica la importància relativa d'accidents laborals fatals i no fatals entre la població ocupada per cada 100.000 treballadors) tenima que al 2023 han estat de 0 accidents fatals per cada 100.000 treballadors i de 2.814 accidents sense víctimes mortals per cada 100.000 treballadors. No es compta amb dades per poder fer la comparativa als anys 2022 i 2023, però s'observa com l'any 2021 la ràtio d'accidents fatals d'Andorra se situa en 2,11. Aquest valor es troba per sobre de la mitjana de la UE-27 (1,76) per a aquell any. Comparat amb els països veïns, França obté una ràtio d'accidents fatals superior (3,32) i Espanya, inferior (1,93). Quant als accidents no fatals, s'observa com Andorra (2.820) té un dels majors ratis d'accidents de la Unió Europea per a l'any 2021, només superat per França (3.227) i immediatament seguit per Dinamarca (2.814), Portugal (2.368) i Espanya (2.348).

Per gènere de la persona accidentada, l'any 2023 els homes han reportat un total de 1.096 accidents laborals – equivalent a un 75% del total i un 3,9% més respecte a l'any anterior - mentre que les dones n'han reportat 365 – un 25% del total i un 22,1% més respecte a l'any anterior. Durant el període 2019-2023, de mitjana, els homes van reportar un total de 1.057 accidents laborals a l'any, mentre que entre les dones va ser de 340. S'observa en tot el període analitzat que, de forma general, els homes pateixen més accidents laborals que les dones.

Per a l'any 2023, destaca el fet que els homes concentren tres de cada quatre accidents laborals, sent el 51,7% de la població ocupada.

Segons l'edat de la persona accidentada, l'any 2023 les persones que han patit un major nombre d'accidents són les que es troben en la franja d'edat entre 45 i 54 anys amb un 24,2% del total d'accidents, seguits dels que es troben entre els 25 i els 34 anys, amb un 23,8%. Els que tenen entre 35 i 44 anys representen un 21,6%, els d'entre 55 i 64 anys un 18,1% i els d'entre 16 i 24 anys un 9,8%. La franja d'edat que menys accidents va patir l'any 2023 és la situada per sobre dels 65 anys, amb tan sols un 2,5% del total.

Destaca el grup d'edat de 25 a 34 anys que, sent un 16,3% de la població activa (setze anys i més), concentra el 23,8% dels accidents laborals. Per altra banda, també destaca que el grup d'edat major de 65 anys només pateix el 2,5% d'accidents, essent el 17,3% de la població de setze anys i més, fet motivat a causa que moltes persones en aquesta franja d'edat es trobin jubilades.L'anàlisi del quinquenni 2019-2023 reflecteix que, de mitjana, el grup d'edat que reporta més accidents laborals és el d'entre 25 i 34 anys amb 331 accidents a l'any, seguit del grup de la franja entre 45 i 54 anys amb 325 casos.Segons la nacionalitat de les persones afectades per un accident de treball, l'any 2023 s'observa que les de nacionalitat espanyola i andorrana suposen el 28% i el 24,8%, seguides de les de nacionalitat portuguesa amb el 22,9%, altres nacionalitats amb el 22,8% i les persones de nacionalitat francesa amb l'1,5% restant.Cal destacar, per una banda, el fet que les persones de nacionalitat andorrana i espanyola, que representen el 67,3% de la població de setze anys i més, concentren el 52,8% del total d'accidents laborals. Per altra banda, la població portuguesa, que suposa un 11,5% del total, concentra gairebé un de cada quatre accidents laborals (22,9%). Aquest últim fet s'explica, en part, per l'elevat nombre d'accidents laborals de persones d'aquesta nacionalitat dins del sector de la construcció.Si s'analitza la mitjana del quinquenni 2019-2023, s'observa com les persones de nacionalitat espanyola són les que reporten un major nombre d'accidents de treball, 411 per any, seguides de les de nacionalitat portuguesa, que reporten 380 accidents. Entre les de nacionalitat andorrana la mitjana és de 355 i entre els d'altres nacionalitats, 231. Per aquest període, els que reporten una menor quantitat d'accidents de treball són les persones de nacionalitat francesa amb tan sols 21 accidents per any, de mitjana.L'any 2023, Andorra la Vella és on s'han concentrat el major nombre d'accidents laborals, un total de 522, equivalents al 35,7% del total. A la Massana hi van ocórrer el 14,0%, a Escaldes- Engordany el 13,2%, a Encamp el 12,4%, a Canillo el 10,6%, a Sant Julià de Lòria el 7,6% i a Ordino el 5,0%. Un 1,4% dels accidents de treball van tenir lloc en altres localitzacions.Destaca la parròquia d'Andorra la Vella, on resideix el 28,4% de la població de setze anys i més, que concentra més d'un terç dels accidents laborals, el qual es podria explicar pel fet que és la parròquia on es troben la major part dels llocs de treball.L'anàlisi del quinquenni 2019-2023 reflecteix que, de mitjana, la parròquia on es concentra la major part d'accidents laborals és Andorra la Vella amb un total de 519 accidents per any, seguida a molta distància d'Escaldes-Engordany amb 210 i d'Encamp amb 180. A la Massana, Canillo, Sant Julià de Lòria i Ordino, de mitjana, es donen 165, 127, 118 i 64 accidents laborals, respectivament. Els accidents laborals que es registren en altres localitzacions suposen, de mitjana, quinze casos per any.

Baixes laborals

La gravetat dels accidents laborals, segons la metodologia de l'Eurostat, es mesura segons la quantitat de dies de baixa que la víctima ha hagut d'estar absent del seu lloc de treball durant l'any immediatament posterior a la data de l'accident. Quant al nombre de dies d'absència en el lloc de treball, l'oficina d'Estadística de la Unió Europea només considera com accident laboral aquell accident que requereix, com a mínim, quatre dies de baixa mèdica. Així, per a l'any 2023, la majoria de les víctimes d'accidents laborals, un 45,4%, han necessitat més de 30 dies d'absència per a estar en plenes condicions per a retornar al seu lloc de treball, mentre que el 19,7% van necessitar de set a catorze dies. Un 19,4% de les víctimes va necessitar entre quinze i 30 dies i un 15,5% en va necessitar entre quatre i set.Durant el quinquenni 2019-2023, de mitjana, la majoria de víctimes d'accidents laborals, un 45,4%, van necessitar més de 30 dies d'absència laboral. El 19,7% en van necessitar entre 15 i 30, el 19,1% entre set i catorze i el 15,6% entre quatre i set. Com a fet positiu, destaca la reduïda significació dels accidents laborals fatals, amb una mitjana quinquennal de tan sols tres accidents.Per sector de treball, l'any 2023 construcció ha estat el que ha acumulat un major nombre d'accidents laborals, amb 420, un 28,7% del total. Els sectors que segueixen amb una proporció més destacada són altres activitats socials i serveis personals amb 269 accidents, un 18,4% i comerç amb 237, un 16,2%.

Analitzant el quinquenni 2019-2023 s'observa com, de mitjana, els dos sectors en els quals es pateix un major nombre d'accidents laborals també són construcció i comerç, amb 426 i 235, respectivament, seguits d'altres activitats socials i serveis personals amb 208, hoteleria amb 122 i activitats immobiliàries i serveis empresarials amb 125.Quant als tipus de lesió, l'any 2023, la majoria d'accidents laborals -el 67,5%- han estat a causa d'esquinçades (40,4%) o contusions (27,1%). L'11,5% d'accidents van ser a causa de fractures simples, el 6,5% de ferides simples, el 4,7% de sobreesforços o estiraments i el 3,4% de ferides contuses. El 6,4% d'accidents restants han reportat altres lesions.Si s'analitza el quinquenni 2019-2023, de mitjana, la principal lesió en accidents laborals correspon a esquinçades amb 558 accidents per any, seguit de contusions amb 362, fractures simples amb 139 lesions, 99 per sobreesforços/estiraments i 88 per ferides simples.

Segons la part del cos accidentada, els turmells o els genolls (amb 195 i 190 lesions, respectivament) han estat afectats en el 26,3% dels accidents laborals reportats durant l'any 2023. La columna lumbar, els dits de la mà i les espatlles han estat presents com a part del cos afectades en 181, 161 i 129 accidents, respectivament.

La metodologia utilitzada per l'Eurostat marca que cal diferenciar aquells accidents que ocorren en el desplaçament (cap al lloc de treball o des del lloc de treball) dels accidents laborals que tenen lloc en el transcurs de les activitats laborals, comptabilitzant únicament aquests últims en aquesta activitat estadística. És per aquest motiu que se'n fa una anàlisi de forma separada i no es comptabilitzen els accidents in itinere (en el desplaçament) en el còmput global d'accidents laborals.

Durant l'any 2023 hi ha hagut un total de 137 accidents in itinere, un 29,7% menys respecte a l'any anterior.Per altra banda, durant l'any 2023, tots els accidents laborals han ocorregut en el mateix lloc de treball.El nombre total de jornades no treballades, enteses com el sumatori del producte entre els dies de baixa requerits per accident laboral i el nombre d'accidents laborals que han requerit aquest nombre de dies, és de 59.727 dies per a l'any 2023. Això vol dir que entre totes les víctimes d'accidents laborals s'han deixat de treballar aquesta quantitat de dies. Aquesta xifra representa un augment del 27,3% en comparació a l'any anterior. El nombre de jornades no treballades per accident laboral és, per tant, de 40,9 dies per a l'any 2023, xifra un 18% més alta que a l'any anterior.

Quant al gènere de la persona, durant el 2023, el 73,1% de les jornades no treballades corresponen a homes, mentre que el 26,9% corresponen a dones. En ambdós casos, la variació respecte a l'any anterior és positiva, d'un 18,6% i un 58,7%, respectivament.Quant al grup d'edat i per a l'any 2023, el 25,6% de les jornades no treballades corresponen a les persones d'entre 45 i 54 anys, seguides de les de 55 a 64 anys amb el 22,1%, de les de 35 a 44 anys amb el 21,9% i de les de 25 a 34 anys amb el 19,2%.

Durant l'any 2023, del total de jornades no treballades, un 28,5% corresponen a persones amb nacionalitat espanyola, un 26,8% a les de nacionalitat portuguesa, un 24,5% a andorrans, un 18,8% a persones d'altres nacionalitats i un 1,4% a persones de nacionalitat francesa.D'altra banda, cal destacar que el nombre d'accidents de trànsit amb danys materials i/o corporals durant l'any 2023 ha estat de 438, un 18,3% menys en comparació amb l'any anterior.Durant l'any 2023, la tipologia d'accident més comuna ha estat la col·lisió per abast amb un 15,3% del total d'accidents, seguida de la sortida de via amb un 13,9%, el xoc amb un 12,1%, l'atropellament amb un 11% i, finalment, la caiguda de moto amb un 2,1%. El 45,7% dels accidents són sense tipologia o altres.