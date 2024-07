Detectat el primer cas de llengua blava a una explotació d’Ordino

Es detecta el primer cas de llengua blava entre el bestiar del Principat en un marrà d’una explotació ovina situada al fons de la vall d’Ordino. Coneguda tècnicament com la malaltia de la febre catarral ovina, aquest positiu en un mascle d’ovella és l’únic que s’ha donat en les sis mostres que s’han fet en la mateixa explotació –també se n’han fet tres més en un altre terreny agrícola d’Ordino, totes en ovelles, amb resultats negatius–. Uns resultats que s’han obtingut a través de les proves PCR, mètode emprat durant la pandèmia de covid-19. Tanmateix, Govern ja treballa en la vacunació de la cabana ramadera ovina, de la qual el 75% ja ho està i preveu que a finals de setmana s’arribi al 100%. Com que la malaltia afecta per igual el bestiar boví, avui s’enceta la primera dosi a vaques i bous, que en el seu cas en necessiten dues amb 49 dies de diferència entre dosi. En total, són 8.100 dosis per combatre la propagació, de les quals 2.500 van destinades a ramat oví –només en necessiten una– i 5.600 al boví per a 2.800 vaques. A més, tenen 1.500 dosis extra en previsió de necessitar-les. En aquest sentit, Govern va voler remarcar que no hi pot haver transmissió cap als humans.

“No afecta els humans i la malaltia no altera el producte, com tampoc ho fa la vacuna” Guillem Casal, Ministre portaveu i d’Agricultura

“La situació està sota control, no hi ha afectació cap als humans i la malaltia no altera la qualitat sanitària del producte, com tampoc ho fa la vacuna”, va comentar el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Casal, que el tema li toca de prop perquè ateny la cartera de Ramaderia que encapçala, va voler enviar un missatge de tranquil·litat a la societat i va avisar que “el producte seria apte per al consum i la vacunació no tindrà cap efecte advers”. Un procediment, el de la vacunació, del qual s’encarreguen els professionals del servei veterinari de vigilància de la salut dels animals de renda del ministeri de Casal.

El procediment d’infecció es produeix amb el virus d’una picada d’un insecte que actua com a agent transmissor entre els animals remugants, que poden propagar la malaltia si no es vacunen i s’immunitzen per combatre el virus. D’aquesta forma, la malaltia no es pot replicar entre els animals només pel seu contacte. En la roda de premsa, el ministre portaveu va posar en relleu la col·laboració i la predisposició del sector ramader. Pel que fa a les vacunacions a altres parròquies, dimecres vinent comença a Canillo i dos dies més tard, el 26 de juliol, a Encamp. A Ordino ja es deixa per a l’agost i a Sant Julià, per a més endavant a causa de les majors dificultats d’accés a la Vall del Madriu. Casal va cloure que el marrà està evolucionant favorablement.

