Demanda de nova rogatòria amb l’informe de la policia

L’advocat de l’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) va entrar ahir a la tarda un escrit a la secció d’instrucció especialitzada número 2 reclamant a la batlle que doni resposta a la decisió de l’Audiència Provincial de Madrid que ha estimat el recurs de l’expresident espanyol Mariano Rajoy i altres alts càrrecs i ha denegat la comissió rogatòria que s’havia demanat des d’Andorra. Un dels punts destacats d’aquest escrit és que el lletrat, Alfons Clavera, sol·licita a la batlle instructora que recordi al servei de policia que fa dos anys va encomanar per providència una investigació que permetés esclarir els fets i que aquest encara no ha estat lliurat.

L’endemà que es conegués que l’Audiència de Madrid denega la rogatòria, des de l’institut s’ha actuat ràpidament per la via judicial per intentar que l’afer no quedi en via morta. L’escrit presentat ahir inclou altres dos punts rellevants. Un demana que es dicti una resolució judicial admetent l’ampliació de querella de l’octubre del 2023 en què es recullin els presumptes delictes, fent referència a les querelles anteriors i les seves ampliacions, recordant que l’agost del 2020 el batlle Manuel Santolaria va admetre l’ampliació de la querella, tot i que després es va inhibir en favor de la secció especialitzada. En aquesta ampliació es va demanar la inclusió de Basilio Sánchez –alt càrrec de la Guàrdia Civil– en l’acusació d’associació il·lícita.

En l’escrit es demana a la batlle que lliuri amb caràcter d’urgència les noves comissions rogatòries als querellats amb una relació succinta dels fets presumptament comesos, individualitzant les conductes i els delictes, tal com es preveu a l’article 14 del conveni europeu d’assistència judicial en matèria penal.

L’Audiència Provincial de Madrid ha rebutjat la comissió rogatòria que va lliurar Andorra arran de la querella presentada contra l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i els exministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz per l’anomenada operació Catalunya. La decisió es va conèixer dimarts, on s’estima el recurs d’apel·lació que van presentar els querellats contra la decisió del Jutjat d’Instrucció número 32 de Madrid d’acceptar la comissió rogatòria. L’aute argumenta un defecte de forma.