Convocat el concurs per la nova campanya del català

El ministeri de Cultura ha convocat un concurs d’urgència per a la creació, producció i execució d’una campanya per explicar i difondre les disposicions principals de la llei del català. La segona convocatòria arriba després que se’n convoqués una de primera a principis del mes de maig que finalment ha quedat deserta. En aquest sentit, el Govern recorda que el 25 d’abril del 2024 el Consell General va aprovar la llei de la llengua pròpia i oficial, un text que deroga la llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial del 1999. Les ofertes dels interressats s’hauran de lliurar a través d’aquesta mateixa plataforma com a màxim fins a les 14 hores del proper 7 d’agost. L’obertura de les sol·licituds tindrà lloc de manera telemàtica a les 10 hores del 19 d’agost. Una vegada se sàpiga el guanyador, l’òrgan de contractació, per mitjà de la plataforma de contractació, notificarà l’enllaç a les persones.