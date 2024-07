Caldea avança al 27 de juliol l’obertura de la gran llacuna

detail.info.publicated Cristina Pantebre Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Caldea, el centre d’oci termal d’Andorra, reobrirà la gran llacuna al públic el pròxim 27 de juliol amb unes instal·lacions totalment renovades. Aquest emblemàtic espai, doncs, estrenarà un look més minimalista i modern, amb revestiments i paviments blancs, i comptarà amb una il·luminació al fons de la llacuna que la transforma en un cel estrellat, nova zona de relax enjardinada i un escenari per a espectacles. Així mateix, i per commemorar el 30 aniversari de Caldea, durant el mes d’agost es programaran espectacles i tallers wellness que seran un reclam més de la temporada d’estiu.